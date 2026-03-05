Animalele care riscă să dispară, potrivit unui raport global alarmant. Schimbările climatice, poluarea şi agricultura intensivă sunt de vină

Numărul animalelor migratoare care riscă să dispară, precum pinguinul african, fugaciul-lopătar şi rechinul-tigru, este în creştere sub efectul dereglărilor climatice, avertizează un raport publicat joi cu ocazia unei conferinţe internaţionale în Brazilia, informează AFP, transmite Agerpres.

Raport despre animalele în risc de dispariție

“Aceste statistici actualizate prezintă un tablou îngrijorător”, precizează noul raport, publicat înainte de COP15 pentru conservarea speciilor migratoare aparţinând faunei sălbatice, care va avea loc din 23 martie până pe 29 martie în Campo Verde din Brazilia.

Dintre speciile repertorizate de Convenţia de la Bonn din 1979 pentru conservarea speciilor migratoare aparţinând faunei sălbatice – care publică un raport întocmit de patru oameni de ştiinţă -, aproape una din patru (24%) este ameninţată cu extincţia, iar aproape jumătate (49%), reprezentând 592 de specii, se confruntă cu scăderi ale populaţiilor lor.

Cele două statistici sunt în creştere cu 2%, respectiv cu 5% în comparaţie cu datele din primul raport de acest tip, publicat în 2024. În ceea ce priveşte animalele ale căror populaţii sunt în scădere, “această schimbare poate să reflecte mai degrabă o mai bună informare despre tendinţele populaţiilor decât o scădere bruscă după COP14, însă situaţia rămâne îngrijorătoare”, subliniază raportul, care evidenţiază totuşi “urgenţa crescută” a măsurilor de conservare pentru a stopa aceste fenomene.

Păsările din zona ţărmurilor sunt extrem de vizate de o ameninţare care priveşte viitorul lor, întrucât majoritatea dintre ele au suferit o degradare a stării lor de conservare, ce poate fi atribuită intensificării ameninţărilor, nu schimbărilor ce decurg dintr-o mai bună cunoaştere a datelor, subliniază noul raport.

Există şi exemple pozitive

Însă există şi un punct pozitiv: anumite specii au fost deplasate spre o categorie mai puţin ameninţată, cum ar fi foca-mediteraneeană, antilopa saiga şi antilopa oryx, graţie succesului unor măsuri de conservare. Ameninţările care plutesc asupra acestor animale sunt direct legate de activităţile umane: dispariţia, degradarea sau fragmentarea habitatelor, în principal din cauza agriculturii intensive, precum şi supraexploatarea prin vânătoare şi pescuit, alături de schimbările climatice.

Migraţia, o luptă tot mai dificilă pentru supravieţuire

Migraţiile lor pot fi ghidate de numeroşi factori precum căutarea unor condiţii climatice favorabile, accesul la hrană şi un mediu ideal pentru a aduce pe lume noi serii de pui. De asemenea, aceste animale sunt supuse unor presiuni suplimentare, cum ar fi substanţele poluante (pesticide, materiale plastice), zgomotele submarine şi luminile care le perturbă viaţa.