Paleontologii au descoperit în Brazilia fosilele unei creaturi preistorice bizare, o nouă specie acvatică de tetrapode care era deja o fosilă vie când trăia, acum aproximativ 275 de milioane de ani, transmite miercuri Live Science care citează un studiu publicat miercuri (4 martie) în revista Proceedings of the Royal Society B, transmite Agerpres.

O „fosilă vie” din Permian, descoperită în Brazilia

Specia nou descrisă, numită Tanyka amnicola, este un membru arhaic al tetrapodelor – un grup mare de vertebrate cu patru membre care include astăzi reptile, păsări, mamifere şi amfibieni. Deşi a precedat dinozaurii, T. amnicola era deja o relicvă evolutivă la vremea sa, în perioada Permian (ultima perioadă a Paleozoicului).

Multe dintre cele mai vechi linii de tetrapode, cunoscute sub numele de tetrapode stem, dispăruseră deja la acea vreme. Dar linia căreia îi aparţinea T. amnicola pare să fi persistat, în timp ce tetrapodele ca grup se diversificau.

Tanyka amnicola, o relicvă evolutivă

“Tanyka provine dintr-o linie veche despre care nu ştiam că a supravieţuit atât de mult şi este, de asemenea, un animal cu adevărat ciudat”, a declarat într-un comunicat autorul principal al studiului, Jason Pardo, cercetător asociat la Muzeul Field din Chicago. “În sensul că Tanyka a fost un membru rămas al liniei tetrapodelor stem, chiar şi după ce au evoluat tetrapode mai noi, mai moderne. Tanyka era puţin ca un ornitorinc. A fost o fosilă vie la vremea sa”.

Cum arăta misterioasa creatură

Cercetătorii au identificat noua specie din nouă mandibule fosilizate, fiecare de aproximativ 15 centimetri lungime, recuperate dintr-o albie secată de râu din nord-estul Braziliei. Deşi oasele descoperite au fost suficiente pentru ca echipa să determine că este vorba de o specie nouă, lipsa altor rămăşiţe fosilizate înseamnă că majoritatea celorlalte caracteristici ale acestui animal rămân necunoscute.

Având în vedere ceea ce se ştie despre rudele sale apropiate, însă, T. amnicola s-ar fi putut asemăna cu o salamandră cu un bot puţin mai lung. Este posibil să fi măsurat până la aproximativ 91 de centimetri lungime, a spus Pardo. Tipul de roci în care au fost găsite fosilele indică, de asemenea, că această creatură trăia în medii lacustre şi, probabil, avea “obiceiuri acvatice”, conform lucrării.

Maxilarul răsucit i-a nedumerit pe cercetători

Analiza oaselor maxilarului inferior a dezvăluit câteva caracteristici interesante – în principal, că erau răsucite astfel încât dinţii creaturii erau îndreptaţi spre exterior, spre părţile laterale, în loc să fie în sus, aşa cum se vede la aproape toate celelalte tetrapode.

“Maxilarul are această răsucire ciudată care ne-a înnebunit încercând să ne dăm seama de ce”, a spus Pardo. “Ne-am scărpinat capul în legătură cu asta ani de zile, întrebându-ne dacă era un fel de deformare. Dar, dispunem de nouă mandibule de la acest animal şi toate au această răsucire, inclusiv cele foarte, foarte bine conservate. Deci nu este o deformare, ci doar modul în care era constituit acest animal”. Mai mult, suprafaţa interioară a osului maxilar inferior, care este orientată spre limbă la oameni, era rotită în sus; era acoperită de un set “remarcabil” de structuri mici, asemănătoare dinţilor, numite denticule, care ar fi format o suprafaţă de măcinare, conform studiului. Aceste caracteristici sugerează că animalul avea un mod de hrănire “relativ unic”, a spus Pardo.

Mânca nevertebrate mici sau materiale vegetale

Autorii suspectează că T. amnicola era adaptat să mănânce nevertebrate mici sau, eventual, materiale vegetale. Acest lucru ar fi neobişnuit, având în vedere lipsa dovezilor privind dietele ierbivore sau omnivore la alte tetrapode stem, despre care se crede că erau carnivore, a spus echipa. Când trăia T. amnicola, Brazilia făcea parte din supercontinentul Gondwana.

Potrivit declaraţiei, descoperirea oferă o perspectivă asupra animalelor din Gondwana din această perioadă. “Tanyka ne spune cum funcţiona de fapt această comunitate, cum era structurată şi cine ce mânca”, a declarat şi co-autorul studiului, Ken Angielczyk, curator de paleomamalogie la Muzeul Field.