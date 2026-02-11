Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, face de șapte luni injecții pentru alergii, pentru ca el și soția lui să poată ține o pisică la noua reședință oficială, transmite The Wall Street Journal. Edilul este alergic la pisici, dar partenera lui, Rama Duwaji, își dorește o felină la Gracie Mansion, reședința lor din Upper East Side.

Zohran Mamdani face sacrificii pentru a adopta o pisică

Fără această cură de șapte luni cu injecții, viața cu o pisică ar fi un coșmar pentru primarul în vârstă de 34 de ani. Mamdani a povestit că, dacă stă o oră lângă o felină, ajunge să arate ca Will Smith din Hitch. În film, personajul principal are o reacție alergică și i se umflă fața și urechile, iar un ochi i se închide.

Democratul a ieșit din anonimat anul trecut și a ajuns primar datorită mesajelor despre costul vieții, iar acum susținătorii și criticii îl urmăresc atent, ca să vadă dacă își ține promisiunile.

Reacții în mediul online

Reacțiile nu au întârziat să apară după ce cuplul a anunțat public că vrea o pisică: „Faptul că Mamdani face injecții pentru alergii ca el și Rama să poată lua o pisică e fix acel lucru drăguț pe care am nevoie să-l aud dimineața”, a menționat cineva pe X.

Tratament pe termen lung și efecte secundare

Injecțiile pentru alergiile la pisici pot cauza, pe termen scurt, umflături, mâncărime și disconfort, iar uneori sunt necesare ani la rând. De pildă, un avocat din New York, Edwin Ossa, care respiră greu când stă lângă pisici, face aceste injecții de cinci ani. Fiica lui adolescentă trecea printr-o perioadă grea și își dorea enorm un animal de companie.

„Vrei ca familia ta să fie fericită”, a precizat Ossa. Avocatul încă face o injecție o dată la două sau trei săptămâni: „Acum medicul meu alergolog îmi e prieten”, a adăugat el.

La fel ca Ossa, Zohran Mamdani susține că nu a fost nevoie să fie convins. În campanie, primarul New Yorkului își arătase dragostea pentru pisicile care stau în micile magazine din oraș și țin dăunătorii departe. Acesta a fost fotografiat chiar îmbrățișând câteva. Însă, pentru el, statul lângă feline e ca o bombă cu ceas.

„Pot să stau pentru scurt timp lângă o pisică, dar dacă stau mai mult de 45 de minute într-un spațiu închis, încep să am reacție alergică”, a explicat edilul.

Tradiția animalelor la Gracie Mansion

Unii primari dinaintea lui Mamdani, precum Bill de Blasio, nu au avut animale la reședința oficială. În schimb, Rudy Giuliani avea un labrador galben pe nume Goalie. „Îi place când sunt multe evenimente la Gracie Mansion. Îi plac mai ales oamenii care scapă mâncare pe jos”, spunea el în 1998.

Curtis Sliwa, contracandidatul republican al lui Mamdani, a spus în campanie că va transforma Gracie Mansion într-un loc pentru pisici și câini fără stăpân. Familia lui deține șase pisici.

Cu toate că s-au certat în campanie, Sliwa l-a lăudat pe Mamdani pentru ideea de a avea o pisică, spunând că felina îi va rămâne aproape chiar și când viața politică va fi dură.

„Când te întorci seara la Gracie Mansion, poate nimic nu merge bine, dar pisica îți dă doar iubire”, a declarat Sliwa.

O decizie influențată de experiențele din copilărie

Atât Mamdani, cât și Duwaji vin din familii care au deținut animale. Edilul a avut un ciobănesc german pe nume Fly când era copil în Uganda. Familia soției, care trăiește în Dubai, are o pisică pe nume Mishka.

Cei doi au precizat că vor adopta o pisică după ce Mamdani termină cura cu injecții. Încă nu știu ce rasă: „Vă pot spune ce am eu în minte: un Zyrtec, pe care îl iau înainte de fiecare injecție ca să pot continua”, a glumit el într-un interviu TV.