Legea Domestic Abuse (Pets) Bill va fi supusă celei de-a doua lecturi în Parlamentul din Regatul Unit, potrivit publicației Law Society Gazette.

Animalele de companie incluse în ordinele de protecție

Proiectul de lege, redactat de avocata Christina Warner, acoperă lacunele din Family Law Act 1996. Noua legislație include animalele de companie în ordinele de protecție împotriva hărțuirii și în ordinele de ocupare a locuinței. Abuzul asupra animalelor este recunoscut oficial ca formă de comportament coercitiv sau controlant, iar instanțele pot folosi dovezi precum înregistrările veterinarului, declarațiile martorilor și dovezile digitale privind amenințarea sau vătămarea animalelor pentru a stabili încălcarea ordinelor judecătorești, notează Canadian Lawyer.

Ruby’s Law: campania care a schimbat legislația

Proiectul de lege, rezultat al campaniei Ruby’s Law, a fost prezentat pentru prima dată în Parlament pe 10 martie, iar a doua lectură este programată pentru 17 aprilie. Warner a declarat pentru Gazette: „Este incredibil să vezi că Ruby’s Law a devenit un proiect de lege real și că progresează.” Ea a subliniat că legea legitimează campania și îi oferă vizibilitate oficială.

Proiectul de lege a fost prezentat de membri ai Partidului Laburist – Ruth Jones, Irene Campbell, Kerry McCarthy, Rachael Maskell și Adam Jogee – alături de parlamentari conservatori – Sir Roger Gale, Sir Desmond Swayne și Dr Neil Hudson; parlamentari Plaid Cymru – Ann Davies; și Ulster Unionist – Robin Swann.

Campania Ruby’s Law urmărește recunoașterea animalelor de companie ca membri ai familiei care pot fi afectați de violența domestică, la fel ca copiii și ceilalți membri. Ea vizează protejarea siguranței animalelor în procedurile judiciare, asigurând bunăstarea și îngrijirea acestora, precum și stabilirea clară a responsabilităților instanțelor în deciziile legate de animale în cazurile de violență domestică și legislația familială.