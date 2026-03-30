Unele rase de câini sunt mai potrivite pentru cei ce nu vor sau nu își permit să își golească buzunarele cu îngrijirea lor. Pentru mulți, costurile reprezintă un impediment mare când vine vorba de deținerea unui animal de companie.

Rase de câini care nu îți golesc portofelul

Deși tot mai mulți oameni își doresc un câine, costurile de întreținere pot deveni o provocare pe termen lung pe care nu mulți și-o pot permite. De la hrană și vizite la veterinar până la îngrijire și accesorii, cheltuielile pot crește rapid în funcție de rasă.

Alegerea unui câine potrivit poate face o diferență semnificativă. În general, câinii de talie mică sau medie, cu blană ușor de întreținut și fără predispoziții la probleme de sănătate, sunt cei mai „prietenoși” cu bugetul, potrivit news18.com.

Cei de talie mică, cum ar fi Chihuahua, Beagle sau Dachshund consumă mai puțină mâncare, ceea ce reduce simțitor costurile lunare. Chihuahua este adesea menționat ca una dintre cele mai economice rase, datorită dimensiunii reduse și nevoilor minime de îngrijire. La rândul lor, Beagle sunt apreciați pentru robustețea lor și costurile moderate, în timp ce Dachshund se adaptează ușor la viața în apartament și necesită întreținere simplă.

Pe lângă rasă, specialiștii recomandă și adopția din adăposturi, unde costurile inițiale sunt mai mici și includ adesea doar vaccinări sau sterilizare.

Desigur că alegerea unui câine nu trebuie să țină doar de buget, însă pentru o persoană care pune accent pe acest lucru, o rasă potrivă poate face din experiența deținerii unui animal de companie una și mai plăcută. Indiferent de rasă și costuri, un animal de companie necesită responsabilitate și grijă constantă.

