Pisicile cu semnul lui Mesia în frunte. Povestea lui „Noe” din zilele noastre care ține în viață una dintre cele mai rare și misterioase rase de pisici din lume: „Aceasta este arca mea”

Un Noe din zilele noastre și-a propus să salveze o rasă de pisici pe cale de dispariție. Rabinul Michael Salita din Brooklyn (SUA), fratele fostului campion la box Dmitry Salita, a declarat că deține trei dintre singurele pisici Kanaani documentate din lume și consideră că este o „obligație morală și spirituală” să perpetueze rasa și simbolismul acesteia.

„Aceasta este arca mea și încerc să salvez rasa”, a declarat el pentru New York Post. „Nu veți găsi pe nimeni care să o aibă”, a continua el.

Rasa Kanaani, apărută la Ierusalim dintr-o poveste de supraviețuire

Kanaani, numită după țara Canaan care a precedat Israelul, își are originea în Ierusalim, în anii 1990, când supraviețuitoarea Holocaustului și artista Doris Pollatschek a încrucișat o pisică sălbatică africană salvată cu o felină locală vagaboantă.

În ultimul an, Salita, în vârstă de 52 de ani, și-a dedicat viața dezvoltării rasei. „Călătoria” sa este un angajament de a „întări legătura dintre trecut și viitor”, susține bărbatul.

O misiune rabinică pentru Salita

„În generația noastră nu există nimeni altcineva care să stea între pisica Kanaani și dispariția ei, este în pragul dispariției, consider asta misiunea mea rabinică”, a spus el, care este crescător de pisici Kanaani în cadrul Federației Mondiale a Pisicilor. „[Dumnezeu] mi-a dat această misiune și sunt foarte recunoscător”.

Pentru Salita, cele trei pisici Kanaani ale sale – pe nume Haifa, Arbuz și Laila – sunt foarte importante. Le plimbă chiar și pe terasă „ca pe un câine”. „Ceea ce mă face să zâmbesc este când își freacă nasurile, n-am mai văzut așa ceva până acum”, a spus el, descriind că „se simte ca dragostea”. Și sunt unice în felul lor, jucăușe, inteligente și „vorbărețe. Se atașează ușor de oameni”, a explicat rabinul.

Detalii despre rasa Kanaani

Rasa este cunoscută pentru urechile mari, cu smocuri, ochii în formă de migdală – verdele fiind standardul de aur. E o pisică hipoalergenică, are o blană scurtă, față triunghiulară și un corp subțire și lung.

„Este cea mai frumoasă pisică din lume. Dacă regele David ar alege o pisică, ar fi Kanaani”, a afirmat Salita, care speră să pună această rasă rară în mâinile președintelui Trump, într-un efort de a ține „rasa sfântă” departe de dispariție.

Pisicile din Eden: legătura cu Adam și Eva

Rasa Kanaani are o legătură cu Adam și Eva, a subliniat el. „Aceste pisici vin din Eden – nu sunt pisici obișnuite, ci speciale”.

Rasa a fost înregistrată la Federația Mondială a Pisicilor în anul 2000, iar alte două asociații de pisici au urmat, dar numărul exact de Kanaani la nivel mondial nu este cunoscut. Deși Salita consideră că aceste feline sunt „prețioase din punct de vedere cultural”, nu toți experții le recunosc ca pe o rasă distinctă.

De ce nu sunt de vânzare chiar și pentru mii de dolari

„Vânzarea lor nu este o opțiune acum, deoarece sunt prea puține la număr pentru a se reproduce”, a spus Salita, care a dezvăluit că i s-a oferit 3.000 de dolari pe una de către un iubitor de pisici care „apreciază spiritualitatea lor”.

„Nu este vorba despre bani, vreau să găsesc oamenii potriviți, dispuși să dezvolte rasa. Persoana respectivă trebuie să o aprecieze” și să promită că nu o sterilizează.

Vestea bună pentru viitorul rasei este că Haifa este gestantă. „E misiunea mea și îmi place”, a spus Salita, adăugând că litera „M” gravată pe fruntea pisicilor Kanaani este un „semn” care prevestește venirea lui Mesia. „Salvați o pisică și aduceți-l [pe Mesia] mai aproape”.