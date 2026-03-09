O cățelușă salvată din adăpost a devenit o adevărată vedetă în Los Angeles (SUA), după ce voluntarii au organizat un eveniment special inspirat de marile festivaluri de muzică, dedicat exclusiv ei. Festivalul, numit „Pollypalooza”, a fost creat pentru a celebra personalitatea lui Polly, dar și pentru a o ajuta să își găsească familia potrivită.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Festivalul „Pollypalooza”

Polly, o metisă de Marele Pirineu și Collie în vârstă de șase ani, este în prezent cea mai veche rezidentă a centrului de adopții operat de organizația Best Friends Animal Society din Los Angeles.

În martie 2023, Polly a fost transferată la centrul de adopții din Los Angeles, în speranța că într-un oraș mare va întâlni mai mulți potențiali adoptatori. Deși a cunoscut câteva familii interesate, până acum niciuna dintre întâlniri nu s-a transformat într-o adopție definitivă.

O cățelușă inteligentă și afectuoasă

Potrivit lui Brittany Thorn, director executiv al centrului Best Friends din Los Angeles, Polly este o cățelușă extraordinar de inteligentă și afectuoasă.

„Polly este o fetiță curajoasă, cu multă dragoste de oferit. Este foarte deșteaptă și știe o mulțime de comenzi: se așază, vine când o chemi, dă lăbuța, se rotește și poate chiar să «stea frumos». Îi place să fie independentă, dar la fel de mult adoră să fie înconjurată de oamenii pe care îi iubește. Și, desigur, îi place să ofere îmbrățișări”, a povestit Thorn pentru People.

Totuși, Polly are și câteva particularități care au făcut ca adopția să dureze mai mult decât în cazul altor câini. Ea poate fi uneori timidă cu oamenii noi, iar mediile foarte aglomerate sau zgomotoase o copleșesc. De asemenea, e sensibilă la atingere până când ajunge să aibă încredere în cineva.

„Odată ce se simte confortabil, nu se sfiește să arate cât de mult te iubește”, susține Thorn.

Un festival doar pentru ea

Observând că Polly așteaptă de mult timp un cămin, voluntarii și angajații centrului au decis să îi ofere o zi specială și să îi spună povestea unui public larg. Așa a apărut „Pollypalooza”, un eveniment inspirat de festivalurile de muzică.

În loc de concerte rock, festivalul a fost dedicat complet cățelușei. Participanții au primit brățări, pliante, stickere și chiar tatuaje temporare cu chipul lui Polly. Atmosfera a fost de sărbătoare, iar mulți dintre cei prezenți erau voluntari, angajați și familii care o găzduiseră temporar în trecut.

Evenimentul a adunat zeci de oameni și multe zâmbete. „S-a distrat de minune fiind înconjurată de toți cei care o apreciază și vor să o vadă adoptată”, potrivit lui Thorn.

Ce familie i s-ar potrivi

Voluntarii speră că povestea lui Polly va ajunge la persoana potrivită. Cățelușa are nevoie de un adoptator răbdător, care să îi ofere multă afecțiune și să o ajute să se adapteze treptat la experiențe noi. De asemenea, pentru că este foarte inteligentă, patrupeda are nevoie de activitate fizică și stimulare mentală (plimbări, jocuri etc).

„Ar fi o cățelușă minunată pentru cineva care iubește aventura și îi poate oferi atenția de care are nevoie”, a punctat Thorn.