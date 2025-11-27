BUSINESS

Pets at Home înregistrează o scădere semnificativă a profitului, dar serviciile veterinare continuă să crească

Claudiu Surmei 27 noiembrie 0 comentarii
Intrarea magazinului Pets at Home Sursa foto: Pets at Home

Pets at Home a raportat rezultate financiare intermediare care arată o scădere a profitului total, în ciuda unei creșteri continue a veniturilor din serviciile veterinare.

Datele pentru prima jumătate a anului, până pe 9 octombrie, arată o creștere de 6,7% a veniturilor provenite de la consumatorii clinicilor veterinare, comparativ cu anul precedent, iar profitul înainte de taxe din acest sector a urcat cu 8,3%, ajungând la 44,9 milioane de lire sterline, notează Vet Times.

În schimb, profitul total înainte de taxe al grupului a scăzut cu peste o treime, ajungând la 36,2 milioane de lire sterline, iar segmentul de retail a înregistrat un declin de aproximativ 84% față de anul trecut.

Perspective pentru profit

Rezultatele vin după ce compania a anunțat, în septembrie, o revizuire în scădere a previziunilor de profit, urmată de plecarea fostei directoare generale Lyssa McGowan.

Președintele executiv interimar, Ian Burke, a declarat că dorește să „preia controlul ferm” asupra problemelor din retail, menținând în același timp performanța puternică a serviciilor veterinare.

„Scop clar și angajament pe termen lung”

„De peste 30 de ani, Pets at Home a fost o afacere cu un scop clar, o piață consolidată și o bază loială de clienți. Însă este evident că sunt necesare măsuri urgente pentru a readuce segmentul de retail pe drumul creșterii, pentru a ne îndeplini propriile așteptări și pe cele ale investitorilor noștri”, a adăugat Ian Burke.

Deși acțiunile companiei au scăzut după anunțul din septembrie, vesteai a fost primită mai pozitiv de piețe, iar prețul acțiunilor a urcat cu aproximativ 2,3%.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: Pets at Home

