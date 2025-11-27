Pets at Home a raportat rezultate financiare intermediare care arată o scădere a profitului total, în ciuda unei creșteri continue a veniturilor din serviciile veterinare.

Datele pentru prima jumătate a anului, până pe 9 octombrie, arată o creștere de 6,7% a veniturilor provenite de la consumatorii clinicilor veterinare, comparativ cu anul precedent, iar profitul înainte de taxe din acest sector a urcat cu 8,3%, ajungând la 44,9 milioane de lire sterline, notează Vet Times.

În schimb, profitul total înainte de taxe al grupului a scăzut cu peste o treime, ajungând la 36,2 milioane de lire sterline, iar segmentul de retail a înregistrat un declin de aproximativ 84% față de anul trecut.

Perspective pentru profit

Rezultatele vin după ce compania a anunțat, în septembrie, o revizuire în scădere a previziunilor de profit, urmată de plecarea fostei directoare generale Lyssa McGowan.

Președintele executiv interimar, Ian Burke, a declarat că dorește să „preia controlul ferm” asupra problemelor din retail, menținând în același timp performanța puternică a serviciilor veterinare.

„Scop clar și angajament pe termen lung”

„De peste 30 de ani, Pets at Home a fost o afacere cu un scop clar, o piață consolidată și o bază loială de clienți. Însă este evident că sunt necesare măsuri urgente pentru a readuce segmentul de retail pe drumul creșterii, pentru a ne îndeplini propriile așteptări și pe cele ale investitorilor noștri”, a adăugat Ian Burke.

Deși acțiunile companiei au scăzut după anunțul din septembrie, vesteai a fost primită mai pozitiv de piețe, iar prețul acțiunilor a urcat cu aproximativ 2,3%.