Vedeta TV Vicky Pattison critică expații care își abandonează animalele în Dubai

Vedeta britanică de televiziune Vicky Pattison critică dur pe rețelele sociale expații care își abandonează sau chiar eutanasiază animalele în timp ce fug din Dubai. Aceasta este indignată de comportamentul iresponsabil al proprietarilor de animale.

Fosta vedetă a emisiunii Geordie Shore a reacționat furibund în mediul online, după ce au apărut tot mai multe imagini și relatări cu și despre animale lăsate pe străzi, legate de garduri sau stâlpi sau abandonate în cutii sau cuști în fața caselor și adăposturilor. Pattison a descris gestul drept „rușinos” și a spus că nu poate înțelege cum un proprietar ar putea să își abandoneze animalul de companie în astfel de condiții, chiar și sub imperiul emoțiilor cauzate de război.

„Doar o notă… dacă vă abandonați animalele de companie în Dubai – nu meritați acel animal de la bun început și mă rog să găsească o casă mai bună. Rușinos. Unii proprietari de animale de companie sunt stresați și intră în panică. Este o situație generală, și cred că britanicii sunt mai buni decât majoritatea, dar vorbim despre 200 de naționalități diferite aici, în Emiratele Arabe Unite. Unii oameni vor să-și returneze animalele de companie adoptate. Încep să fie abandonați câini”, se arată într-o postare a vedetei TV, potrivit Daily Mail.

Zeci de cereri de eutanasiere

Reacția lui Pattison vine în contextul în care și ea s-a aflat recent în Dubai, unde a rămas blocată temporar alături de soțul ei din cauza situației tensionate din regiune.

„Oricum, companiile aeriene nu acceptă animale în acest moment, deoarece zborurile operează un serviciu foarte redus. Dacă vrei să faci un vaccin antirabic, atunci trebuie să-ți amâni călătoria cu încă trei săptămâni. Îmi pare rău să spun că veterinarii, am primit întrebări despre eutanasie, ceea ce este dezgustător”, mai scrie aceasta pe internet.

În mesajele sale, vedeta a subliniat că animalele de companie fac parte din familie și că abandonarea lor, indiferent de context, nu ar trebui să fie o opțiune.

