O femeie a povestit cum a reușit să câștige peste 150.000 de lire sterline pe an cu ajutorul câinilor săi. Ea și partenerii săi de afaceri blănoși au devenit vedete pe Instagram, fiind urmăriți de milioane de persoane din toată lumea.

Cum a reușit o influenceriță să câștige 150.000 de lire cu ajutorul câinilor săi

Câinii deveniți influenceri au fost invitați la emisiunea britanică This Morning, difuzată pe ITV, unde au putut fi văzut de fanii lor din întreaga lume. Proprietarii acestora au discutat despre popularitatea lor online și modul în care au ajuns să fie apreciați de fani din întreaga lume. Printre aceștia se numără și Ursula Aitchison, care a povestit cum câștigă 150.000 de lire sterline pe an. Totul cu ajutorul câinilor săi din rasa Golden Retriever: Huxley, Hugo și Henrietta.

Totul a început în 2018, când a început să îl îmbrace pe Hugo în diverse ținute simpatice. A postat imaginile pe Instagram și a început să aibă tot mai mulți urmăritori. În prezent are peste 400.000 de urmăritori pe Instagram și aproape 200.000 pe TikTok.

„A început din întâmplare. Aveam o afacere în Londra în care fotografiam alți oameni cu câinii lor, numită Phodography – Hugo obișnuia să vină cu mine la ședințele foto. Am început să-l fotografiez pentru că era un model bun și l-am folosit ca model de probă pentru ședințele mele foto, îmbrăcându-l în ținute amuzante.

Contul meu este eu cu câinii, deci pot fi și lucruri umane, dar în general este legat de câini, fie că este vorba de asigurarea pentru animale de companie, hrana pentru câini, un eveniment pentru câini sau un produs de curățenie. Cred că animalul de companie al oricui poate fi un influencer. Numărul lor este imens și cred că este vorba, de fapt, despre a fi un bun povestitor”, a declarat Ursula în cadrul emisiunii, potrivit Daily Mail.

Păreri pro și contra celebrității online a animalelor

Segmentul a atras atenția asupra fenomenului tot mai răspândit al „dog influencers”, adică animale ce au propriile conturi de Instagram, Facebook sau TikTok unde adună mii sau sute de mii de urmăritori și aprecieri. Stăpâna vedetelor blănoase au vorbit și despre faptul că, deși poate părea simplu să fii popular în social media, acest lucru implică multă muncă: de la ședințele foto improvizate până la grija pentru bunăstarea animalului, astfel încât acesta să nu devină stresat din cauza expunerii constante online.

De asemenea, s-a discutat și despre cum își folosesc influența în online pentru a promova cauze pozitive, cum ar fi adoptarea de la adăposturi sau îngrijirea responsabilă a animalelor. Deși au fost foarte multe opinii pozitive, unii spectatori au ridicat problema limitării popularității animalelor în mediul online și pericolele expunerii patrupedelor în zona digitală.

