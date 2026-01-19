Ceea ce a început ca un trend simpatic – părinți și copii îmbrăcați la fel – s-a extins acum și către membrii familiei cu patru lăbuțe. Moda canină este în plină ascensiune, iar câinii nu mai sunt doar companioni loiali, ci adevărate icoane de stil, prezente pe Instagram, în campanii de lux și chiar pe „podiumurile” modei.

Vremea tot mai rece și umedă, mai ales în Marea Britanie, a accelerat această tendință, iar hainele pentru câini, în special paltoanele și gecile matlasate, sunt vedetele sezonului, notează The Guardian.

De la accesorii drăguțe la piese statement: explozia pieței de îmbrăcăminte canină

Brandurile de lux pentru animale raportează vânzări record. La Pawelier, un magazin londonez de accesorii premium pentru animale, cele mai bine vândute produse sunt:

o geacă puffer cu patru mâneci , glugă pufoasă și detalii sofisticate, la 135 de lire;

un combinezon reversibil umplut cu puf , în nuanțe elegante de albastru și cappuccino, la 110 lire.

Purtați de ogari italieni sau whippet, acești câini par mai degrabă pregătiți pentru o escapadă în Alpi decât pentru o plimbare prin parc.

Nici retailerii mainstream nu rămân în urmă. La John Lewis, căutările pentru paltoane pentru câini au crescut cu 33% față de anul trecut, iar cel mai popular model este o jachetă puffer portocalie, accesibilă și practică.

Vremea rece schimbă garderoba câinilor

Potrivit lui Rob Newsome, director de vânzări la Danish Design, un producător britanic de produse pentru animale, clima tot mai rece și umedă este un factor-cheie în creșterea cererii.

Cel mai vândut produs al companiei este un palton 3-în-1, cu strat exterior impermeabil și rezistent la vânt, plus un fleece interior detașabil – practic, un echivalent canin al celebrelor jachete Dryrobe.

Câinii, vedete pe social media și în campanii de lux

„Datorită rețelelor sociale, câinii au devenit noii influenceri ai modei”, spune Oli Port, fondator și redactor-șef al revistei Dogue. Branduri precum Burberry sau Louis Vuitton au inclus câini în campaniile lor recente, iar unii patrupezi au devenit influenceri de sine stătători.

Un exemplu este Samantha, un ogar afgan din Edinburgh, care a colaborat cu branduri celebre precum Jimmy Choo și Tommy Hilfiger.

Tot mai multe mărci – Barbour, Carhartt sau Ralph Lauren – vând acum haine asortate pentru câini și stăpâni, consolidând trendul „mini-me”.

Ce se poartă în moda canină în acest sezon

În această iarnă, găcile puffer pentru câini sunt alegerea numărul unu. Ultimul număr al revistei Dogue îl are pe copertă pe Theodore Thurston, un mini labradoodle australian, purtând o vestă Moncler matlasată.

În același timp, cresc în popularitate și paltoanele tip trench, ideale pentru câinii de oraș care vor un look elegant și rafinat.

Au câinii cu adevărat nevoie de haine?

Nu toți câinii au nevoie de îmbrăcăminte, avertizează specialiștii. Medicul veterinar Julian Hoad, președintele Asociației Veterinare pentru Animale Mici din Marea Britanie, explică faptul că nevoia de haine depinde foarte mult de rasă.

Câinii care pot beneficia de haine:

ogari, lurcheri, whippet;

chihuahua, yorkshire terrier;

rase cu blană subțire și piele fină, mai ales pe vreme umedă.

Câinii care NU au nevoie de palton:

malamut;

ciobănesc german;

alte rase cu blană densă și strat izolator natural.

În cazul câinilor brahicefalici (bulldog francez, boston terrier), hainele pot deveni periculoase, deoarece aceștia se supraîncălzesc ușor și au dificultăți de respirație.

Cum alegi corect o haină pentru câine

Specialiștii recomandă:

să acoperi trunchiul , nu capul (majoritatea câinilor nu tolerează glugile);

să alegi materiale respirabile;

să fii atent la semnele de supraîncălzire: gâfâit excesiv, poziție cocoșată, lipsa dorinței de a merge.

Câinii de talie mică pierd căldura mai repede, iar cei cu picioare scurte, precum teckelii pitici, sunt mai expuși frigului din cauza apropierii de sol.

De ce moda canină este mai mult decât un moft

În Marea Britanie trăiesc peste 13 milioane de câini, aproape dublu față de 2011. Două treimi dintre câinii adoptați recent aparțin generațiilor Millennials și Gen Z.

Această schimbare se reflectă și în stilul de viață. Câinii merg la birou, la restaurante, în vacanțe și chiar în avion. Pentru mulți stăpâni, câinii sunt membri ai familiei, iar hainele devin o extensie a valorilor și stilului personal.

„Nu ți-ai lăsa copilul să iasă afară iarna fără haină. De ce ar fi diferit pentru câine?”, spune Oli Port. „Câinii sunt bebelușii noștri.”