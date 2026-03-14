În timpul pandemiei de coronavirus, când milioane de studenți din toată lumea au participat la cursuri online, o studentă din Statele Unite a avut un partener de studiu neașteptat și extrem de loial. Pentru Francesca Bourdier, fiecare curs online de la Universitatea din Austin (Texas) a fost însoțit de prezența constantă a pisicii sale, Suki, care stătea aproape de laptop la aproape fiecare lecție pe Zoom.

Când a sosit momentul mult așteptat al absolvirii, tânăra a decis că prietena ei blănoasă merită să sărbătorească alături de ea. Astfel, Francesca a îmbrăcat-o pe Suki într-o mică robă și i-a pus pe cap o tocă de absolvire, glumind că, din moment ce pisica a participat la toate cursurile, „amândouă absolvesc împreună”.

Pisica „studentă” a atras toate privirile

La ceremonia de absolvire, mii de studenți au purtat tradiționala robă și tocă, însă o „studentă” cu totul neobișnuită a atras atenția tuturor. Era Suki, pisica Francescăi, care a devenit rapid vedeta momentului.

Potrivit Fox 7 Austin, Francesca Bourdier a absolvit în 2022, iar pisica ei a fost considerată, în glumă, „colega” care a participat la fiecare curs online în perioada pandemiei.

Studenta a publicat pe rețelele sociale fotografii emoționante cu ea și Suki, amândouă îmbrăcate pentru ceremonia de absolvire. În descrierea postării, ea a scris: „Pisica mea a participat la fiecare curs pe zoom pe care l-am avut, așa că AMÂNDOUĂ vom absolvi Universitatea din Texas, Austin”.

Povestea lui Suki a devenit virală

Postarea a devenit rapid virală pe internet, iar mii de utilizatori au reacționat la imaginile adorabile cu pisica. Cineva a scris: „Am văzut povestea la știri și, fiind o mare iubitoare de pisici, trebuia să găsesc postarea originală”. Altul a spus: „Mi-a apărut în feed și mi-a făcut ziua mai frumoasă. Felicitări amândurora!”. Mulți internauți au considerat momentul „cel mai drăguț și original” pe care l-au văzut în ultima perioadă. Chiar și Universitatea a reacționat la postare și a transmis un mesaj scurt: „Felicitări amândurora”.

O parteneră de studiu neașteptată

Într-un interviu acordat pentru Fox 7 Austin, Francesca a povestit că, din cauza pandemiei de COVID-19, cea mai mare parte a timpului petrecut la facultate a fost în propriul apartament.

„Am stat aproape tot timpul acasă și aveam pisica lângă mine. Ori de câte ori aveam cursuri pe Zoom, era ca și cum ar fi vrut să asculte și stătea mereu lângă laptopul meu”, a spus ea.

Când a venit ziua absolvirii, tânăra a vrut să recunoască într-un mod simbolic „devotamentul” lui Suki. După o scurtă căutare online, i-a cumpărat pisicii robă și tocă de absolvire, care s-au potrivit aproape perfect.

„Absolventă specială”

Deși Suki nu a primit o diplomă oficială, pentru Francesca rămâne un membru special al promoției din primăvara anului 2022. „Este o absolventă specială pentru mine”, a subliniat ea.