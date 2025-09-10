Protecția Animalelor din Marea Britanie lansează un grup de sprijin pentru stăpânii de animale îndoliați

„Not just a Pet” este o nouă inițiativă demarată de Protecția Animalelor din Marea Britanie, cu scopul de a ajuta stăpânii îndoliați să depășească pierderea unui prieten blănos. Campania a apărut în urma unui sondaj care a evidențiat lipsa prezentării subiectului în societate.

Grup de sprijin pentru stăpânii de animale îndoliați

Unul dintre reprezentanții Protecției Animalelor din Marea Britanie, Jo Deadman, a declarat pentru Vet Times că doliul pentru un animal pierdut este real și merită să fie recunoscut de societate.

În urma sondajului făcut pe acest subiect, 57% dintre participanți susțin că nu sunt luați în serios atunci când vorbesc despre suferința pierderii unui animal, 57,1% au spus că ascund durerea de cunoscuți iar 56,7% nu au găsit sprijin nicăieri.

Evenimentul de lansare a campaniei va avea loc pe 14 septembrie, când se sărbătorește Ziua Națională a Animalelor Pierdute.

