PETLIFE

Protecția Animalelor din Marea Britanie lansează un grup de sprijin pentru stăpânii de animale îndoliați

Catinca Andrușcă 10 septembrie 0 comentarii
O femeie tristă pe un coridor întunecat. Sursa foto: Freepik / wirestock

„Not just a Pet” este o nouă inițiativă demarată de Protecția Animalelor din Marea Britanie, cu scopul de a ajuta stăpânii îndoliați să depășească pierderea unui prieten blănos. Campania a apărut în urma unui sondaj care a evidențiat lipsa prezentării subiectului în societate.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Grup de sprijin pentru stăpânii de animale îndoliați

Unul dintre reprezentanții Protecției Animalelor din Marea Britanie, Jo Deadman, a declarat pentru Vet Times că doliul pentru un animal pierdut este real și merită să fie recunoscut de societate.

În urma sondajului făcut pe acest subiect, 57% dintre participanți susțin că nu sunt luați în serios atunci când vorbesc despre suferința pierderii unui animal, 57,1% au spus că ascund durerea de cunoscuți iar 56,7% nu au găsit sprijin nicăieri.

Evenimentul de lansare a campaniei va avea loc pe 14 septembrie, când se sărbătorește Ziua Națională a Animalelor Pierdute.

Citește și:

Oamenii de știință au descoperit cum să te iubească pisica mai mult. Care este secretul relației frumoase cu felina ta

VIDEO | Borcanul cu Speranță: Eveniment cu gust de zacuscă și adopții la Adăpostul Speranța

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Freepik / wirestock

, ,

By Catinca Andrușcă

Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *