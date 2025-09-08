Oamenii de știință au descoperit cum să te iubească pisica mai mult. Care este secretul relației frumoase cu felina ta

Pisicile sunt adorabile, dar adesea percepute ca independente și greu de descifrat. Spre deosebire de câini, care își manifestă afecțiunea prin diferite gesturi, felinele par să trăiască într-o lume a lor, comunicând subtil prin postură și expresii faciale. Pentru mulți proprietari, această barieră invizibilă creează frustrare: cum poți ști ce gândește sau simte pisica ta?

Un grup de psihologi britanici de la Universitățile din Portsmouth și Sussex a încercat să răspundă la această întrebare. În 2020, aceștia au publicat un studiu care arată cum oamenii pot „vorbi” pe limba pisicilor.

Clipitul lent, echivalentul zâmbetului la pisici

Potrivit cercetătorilor, cea mai bună modalitate de a-i transmite pisicii afecțiune este clipirea lentă. Gestul este echivalentul unui zâmbet uman, interpretat de feline ca un semn de relaxare și încredere.

„Este ceva ce mulți proprietari de pisici bănuiseră deja, așa că este interesant că am găsit dovezi în acest sens”, a explicat Karen McComb, psiholog la Universitatea din Sussex și coordonatoarea studiului.

Acest tip de comunicare nonverbală demonstrează că pisicile înțeleg intențiile oamenilor și sunt dispuse să răspundă, construind o relație reciprocă.

Cum s-a desfășurat studiul

Cercetarea a fost împărțită în două etape și a implicat peste 40 de pisici din mai multe familii. Prima etapă: proprietarii au fost rugați să se așeze la aproximativ un metru distanță de pisica lor, într-un mediu familiar pentru animal. Apoi, aceștia au clipit lent, menținând contact vizual. Rezultatul? Pisicile au răspuns deseori imitând clipitul, ca și cum ar fi înțeles mesajul.

A doua etapă: străinii au repetat exercițiul cu alte pisici. Și în acest caz, felinele au reacționat pozitiv, clipind la rândul lor și chiar întinzându-și lăbuțele spre oameni, un semn de apropiere și încredere.

Clipitul ca metodă de apropiere între om și pisică

Așadar, clipitul lent este un canal de comunicare emoțională între oameni și pisici, chiar și atunci când nu există o relație preexistentă. Într-un fel, acest gest simplu reușește să spargă bariera dintre specii.

„Acest studiu este primul care investighează experimental rolul clipitului lent în comunicarea dintre pisică și om”, a subliniat McComb. „Este ceva ce poți încerca cu propria ta pisică acasă sau cu pisicile pe care le întâlnești pe stradă”, a continuat ea.

Cum să încerci metoda acasă

Specialiștii au un ghid simplu pentru cei care vor să testeze această tehnică acasă:

Alege un moment liniștit, când pisica nu este agitată.

Privește-o direct, dar relaxat.

Îngustează ușor ochii, ca și cum ai zâmbi subtil.

Închide-i pentru câteva secunde, apoi deschide-i lent.

Dacă pisica se simte bine, va răspunde la fel, uneori chiar se va apropia de tine sau îți va atinge mâna cu lăbuța.

Deși pare un gest minor, clipitul lent demonstrează că pisicile nu sunt atât de distante pe cât cred mulți. Ele au propriul limbaj al afecțiunii, subtil, dar extrem de eficient. Înțelegându-l, oamenii pot crea o legătură armonioasă cu animalele lor de companie.