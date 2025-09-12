Cât de des ar trebui să îți plimbi câinele în funcție de rasă: Ce spun specialiștii

Plimbarea zilnică este un moment de fericire pentru patrupezi, șansa lor de a explora lumea din jur și de a cunoaște oameni. Plimbarea nu are doar beneficii fizice ci și psihice, căci reduce stresul și stimulează mintea. Află cât de des trebuie să-ți plimbi câinele în funcție de rasă, potrivit marleybones.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Sfaturi despre plimbarea zilnică a câinelui

Ieșirea cu patrupedul îndeplinește mai multe criterii, pe lângă nevoia de a merge la toaletă. Printre acestea se numără:

păstrarea unei greutăți normale;

sănătatea inimii;

îmbunătățirea somnului și a comportamentului;

stimularea mentală

forță musculară.

De asemenea, plimbările făcute cu un program strict le oferă un sens de rutină și astfel au câteva momente din zi pentru a elibera energia acumulată într-un mod controlat și sănătos. Plimbările nu au un program general pentru toate animalele, totul depinde de vârstă și sănătate, însă există și câteva exemple de rase și durata unei ieșiri normale:

Labrador: o oră/două

rase mici: 20 de minute/o oră

Câinii cu mai multă energie necesită plimbări mai lungi, însă seniorii preferă o ieșire liniștită, fără agitație și alergat. În funcție de vârstă, plimbările sunt împărțite astfel:

pui: 5 minute și cresc odată cu vârsta, de două ori pe zi;

adulți ( 1-5 ani): între 30 de minute și 2 ore, în funcție de rasă;

seniori (6+): odată cu vârsta, scad cu jumătate din timpul total.

Pentru a fi stimulați mintal, câini au nevoie să miroasă împrejurimile, să observe trecătorii și natura, să meargă pe rute noi cât mai des. Plimbările îi pot ajuta să fie mai calmi și receptivi, mai ales dacă primesc recompense atunci când sunt cuminți. Cele mai bune momente pentru a ieși sunt dimineața și seara, însă pe temperaturi scăzute momentele pot varia.

Citește și:

Grădiniță pentru câini: De ce sud-coreenii investesc sume uriașe în educația animalelor de companie (VIDEO)

„Un om care ajută animalele nu poate fi rău!” Interviu cu Raluca Băleanu, medic stomatolog și protector al animalelor, despre iubirea necondiționată și responsabilitatea noastră (VIDEO)