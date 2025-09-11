Grădiniță pentru câini: De ce sud-coreenii investesc sume uriașe în educația animalelor de companie (VIDEO)

Industria animalelor de companie din Coreea de Sud explodează, pe măsură ce rata natalității scade la niveluri record și tot mai multe familii aleg să își „crească” câini sau pisici în loc de copii. Iar odată cu această schimbare socială, a apărut un fenomen unic: grădinițele pentru câini, unde patrupedele urmează cursuri, dau teste și chiar au parte de „educație” la fel ca un copil adevărat.

Câinii sud-coreeni merg la școală cu teste de admitere

În capitala Seul, la grădinița canină Dog Us Planet, fiecare câine trebuie să treacă printr-un test de trei ore înainte să fie acceptat la cursuri. Examenul include o evaluare a temperamentului și a comportamentului, pentru a stabili ce tip de clasă i se potrivește mai bine, notează cna.

„Începem cu o scurtă consultație și un test de personalitate. Ne interesează mediul în care trăiește câinele, cât de relaxat sau tensionat este acasă. Îi spunem «level test»”, explică Kim Hyo-jin, CEO-ul Dog Us Planet.

Clasele nu sunt doar de dresaj obișnuit: câinii învață socializare, jocuri de grup, comenzi de bază, bune maniere la masă (precum „așteaptă” înainte de a mânca), dar și exerciții fizice pentru forță și echilibru.

Nu toate grădinițele acceptă orice câine

La Francois Pet Pangyo Center, aflat la 19 km de Seul, regulile sunt și mai stricte. Dacă un câine prezintă comportamente defensive sau prea posesive, poate fi refuzat din motive de siguranță.

„Trebuie să fim foarte atenți pentru că zeci de câini împart același spațiu. Siguranța este prioritară, chiar dacă uneori pare rigidă”, spune managerul Lee Ye-jin. Centrul oferă nu doar grădiniță, ci și servicii de daycare, grooming și cazare.

15 milioane de sud-coreeni cresc animale de companie

Pe măsură ce natalitatea scade – rata fertilității ajungând la doar 0,75 în 2024, cea mai mică din lume – sud-coreenii investesc tot mai mult în animale de companie. Potrivit Ministerului Agriculturii, 15 milioane de persoane aveau animale în 2022, majoritatea câini.

Industria a ajuns la o valoare de 5,7 miliarde USD în 2022 și se estimează că va depăși 15 miliarde USD până în 2027.

Cât costă grădinița pentru câini în Coreea de Sud

Educația canină nu este deloc ieftină. Conform Agenției Coreene pentru Protecția Consumatorului, costul mediu lunar pentru o grădiniță canină în Seul a fost de 255.000 woni (aprox. 180 USD) – mai mult decât costul mediu al educației timpurii pentru un copil.

Pentru câinii care nu trec de testele de admitere, există academii de dresaj unde se face corectarea comportamentelor problematice, înainte de a putea merge la grădiniță.

De ce sud-coreenii aleg școala pentru câini

Mulți proprietari pleacă dimineața la muncă sau la școală și își lasă câinii singuri acasă. Acest lucru poate duce la anxietate și comportamente distructive. Grădinițele oferă socializare, educație și supraveghere.

„În Coreea, animalele sunt văzute ca parte a familiei – ca niște copii. Oamenii vor să le ofere cea mai bună viață posibilă”, spune Kim Hyo-jin.

Viitorul: centre pentru câinii seniori

Specialiștii spun că, odată cu creșterea industriei, următorul pas va fi dezvoltarea unor servicii pentru câinii seniori, care îmbătrânesc alături de stăpânii lor.

Astfel, grădinițele pentru câini nu sunt doar o modă trecătoare, ci un semn clar că animalele de companie au devenit „copiii” noii generații de sud-coreeni.

