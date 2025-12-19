Nu are casă pe pământ, ci pe apă: O tânără care locuiește pe o barcă cu două pisici și-a creat un Crăciun plutitor, iar imaginile au cucerit internetul (FOTO)

O tânără și pisicile sale, cu care locuiește pe o barcă, și-au „decorat” casa plutitoare în spiritul Crăciunului, iar imaginile au devenit virale pe rețelele sociale. Ambarcațiunea are acum haine de sărbătoare și arată spectaculos, stârnind multe reacții în mediul online.

Crăciun pe apă, cu pisici și luminițe

Kate Fincham nu are o casă pe pământ, ci pe apă, într-un oraș din Canada. Femeia și-a creat pagina de Facebook „My Little Houseboat” în 2024, unde postează des despre viața cu două pisici.

Cum mai este puțin până la Crăciun, Kate a adus spiritul sărbătorilor și pe apă. Tânăra a decorat barca pe care locuiește cu fundițe roșii, ghirlande din beculețe și din brad, dar și o fundă mare albă pe care a amplasat-o central. În interiorul ambarcațiunii, în zona de living a împodobit bradul și a mai amplasat câteva decorațiuni.

Pe contul de Facebook, Kate Fincham a dezvăluit ce a inspirat-o să aleagă decorațiunile și a mărturisit că funda gigantică a fost cusută chiar de ea: „Anul acesta am depășit limita obișnuită a coroanei de brad și a ghirlandei de lumini pe care le montam, de obicei, în exterior. Am fost inspirată și am cusut această fundă gigantică dintr-un material pe care l-am cumpărat vara trecută. Am reușit să realizez și o ghirlandă de 4,5 metri de brad, în timpul atelierului nostru comunitar de confecționare a coroanelor”.

Sărbătorile în cartierul de case plutitoare din Toronto

Kate susține că a făcut o alegere bună când a decis să se mute într-o casă plutitoare din Toronto, unde a întâlnit o adevărată comunitate de vecini uniți. De altfel, nu este singura care și-a decorat casa plutitoare de Crăciun. Tot pontonul, unde sunt ancorate bărcile, a fost împodobit cu crengi de brad, luminițe și funde roșii din catifea. Unii vecini și-au schimbat inclusiv scaunele de pe terasă cu unele de sezon, iar alții și-au îmbrăcat bărcile în luminițe colorate.

„În comunitatea noastră, colindătorii vin de la o barcă la alta, răspândind veselie de sărbători în toată marina! Săptămâna trecută, ne-am plimbat pe docuri, bătând la ușile ambarcațiunilor plutitoare pentru a cânta rapid un colind și pentru a strânge donații pentru banca de alimente. Cântecele au avut suflet, chiar dacă nu aveam cu toții voci demne de un cor profesionist”, a mai spus ea.

