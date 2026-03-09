Circa 1.000 de animale de companie, dintre care 700 câini și 300 pisici, vor putea beneficia de servicii veterinare gratuite în următorii doi ani, prin noul program de sterilizare gratuită lansat de Primăria Timișoara. Proiectul se adresează animalelor de rasă comună și metișilor acestora și are ca scop gestionarea corectă a înmulțirii animalelor și reducerea numărului de abandonuri, notează Radio Reșița.

Avantaje pentru proprietari și animale

Toți stăpânii de câini și pisici cu domiciliul în Timișoara pot accesa serviciile gratuit, indiferent de venit. Programul presupune sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor, transport gratuit de la domiciliu la cabinetul veterinar și retur, identificare prin microcipare și înregistrare în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (obligatorie pentru câini), eliberarea carnetului de sănătate, dacă este cazul, tratament post-operator în cabinet.

Sterilizarea, obligatorie prin lege, previne afecțiuni severe și crește calitatea vieții animalelor, oferind, totodată, un mediu mai sigur pentru cetățenii Timișoarei.

Bugetul și desfășurarea programului de sterilizare

Valoarea estimată a serviciilor de sterilizare se ridică la 875.721 lei (fără TVA), susținute integral din bugetul local. Programul se va desfășura pe o perioadă de doi ani, iar programările vor fi stabilite de comun acord între stăpân și cabinetul veterinar, sub coordonarea Compartimentului Protecția Animalelor.

Cum te poți înscrie

Persoanele interesate se pot înscrie prin depunerea unei cereri tip, însoțite de copia CI a proprietarului și, opțional, carnetul de sănătate al animalului: online: pe adresa de e-mail primariatm@primariatm.ro sau fizic: la Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni, Bdul C.D. Loga nr. 1, camera 12, ghișeul 1 sau 2.

În baza cererii, Primăria Timișoara va elibera un Bon de Sterilizare cu număr unic de înregistrare, iar programarea efectivă se va face în funcție de capacitatea cabinetului veterinar partener.

Acest program urmărește reducerea numărului de animale abandonate, prevenirea înmulțirii necontrolate și asigurarea unui mediu mai sigur pentru toți locuitorii Timișoarei.

