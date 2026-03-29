Un restaurant din Pitești s-a lăudat pe rețelele sociale că a „angajat” o pisică. Echipa localului a anunțat că și-a mărit echipa cu un membru cu mustăți. Imaginile publicate de Restaurantul Biblioteque pe internet arată cum noul angajat, numit Șef, și-a luat în serios obligațiile de serviciu, purtând guler alb și cravată roșie.

„Deciziile importante vor fi luate după somnul de prânz. Se pare că doar cei pregătiți pentru taxa de drăgălășenie pot beneficia de serviciile sale exclusiviste. Taxa se poate achita inclusiv în pliculețe. Candidaturile pentru poziția de asistent de mângâieri sunt închise, dar admitem cu drag aplicații pentru jobul de tovarăș de joacă. Șef acceptă inimioare în loc de taxa de drăgălășenie”, este mesajul transmis de Restaurantul Biblioteque.

Povestea restaurantului, contrazisă

Pets&Cats a vrut să afle mai multe detalii despre această pisică, însă surpriză! Localul din Pitești este acuzat de fake news și că se folosește de pisică vagaboandă pentru promovare. Felina nu ar fi a restaurantului, ci este un animal fără stăpân, care locuiește de mult timp în zonă.

Inclusiv imaginea cu pisica purtând cravată este făcută cu inteligența artificială, acuză un piteștean. Potrivit acestuia, felina doarme pe unde apucă, inclusiv pe scaunele localului, dar asta nu înseamnă că îi aparține, ci e doar o strategie de marketing pentru a atrage clienți.

„Pisica asta e vagaboandă și stă pe centru fix, unde era magazinul de telefoane, mă mai jucam eu cu ea, iar restaurantul e vizavi. Puțin probabil să îi fi pus cravată, că abia stătea la mângâiat.

Pisica „Șef” nu a fost găsită la fața locului

Restaurantul e, de fapt, o terasă spre centru, unde e haos de lume, deci nu știu să fi văzut vreodată pisica acolo. O vedeam într-un pătrat de iarbă, la 20 de metri de restaurant, lângă Carrefour Market. Deci eu cred că e un fake, că și așa nu le mai merge treaba. Pisica cerșește mâncare sau atenție pe trotuar, în niciun caz pe terasa ăstora”, a declarat un piteștean pentru Pets&Cats.

Mai mult, duminică, 29 martie, același piteștean a mers special la restaurant pentru a vedea pisica „angajată”, însă nu a găsit-o acolo.

