O benzinărie din Thailanda a „angajat” un câine care să anunțe șoferii că nu mai este disponibilă motorină la pompe. PetsCats nu a putut verifica autenticitatea imaginilor virale pe rețelele sociale. Patrupedul poartă o șapcă în culorile benzinăriei și un afiș pe care scrie „Fără motorină”.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

O benzinărie thailandeză a găsit o modalitate creativă de a-și informa clienții despre o penurie de motorină, agățând pe gâtul unui câine un afiș pe care scrie „Fără motorină”. Momentul a atras rapid atenția online.

Criză cauzată de războiul din Orientul Mijlociu

Thailanda și multe țări vecine, care depind de energia importată din Orientul Mijlociu, se află în prima linie a unei crize energetice declanșate de război. Guvernul thailandez spune că are suficientă energie pentru 100 de zile, dar totuși, în multe zone ale țării, la pompe au apărut cozi lungi și anunțuri de „stoc epuizat”. Penuriile au determinat taxiurile mari să reducă serviciile de pe principalul aeroport din Bangkok, au cauzat oprirea ambarcațiunilor turistice și chiar au determinat unele temple să oprească incinerările, scrie The Guardian.

Criza a cauzat, de asemenea, perturbări majore pentru fermierii și pescarii din Thailanda, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de produse precum orez, zahăr și pește conservat și procesat. Fermierii nu au reușit să cumpere motorină pentru a-și alimenta utilajele, inclusiv pentru recoltarea culturilor, în timp ce mulți pescari rămân pe uscat. Un grup de pescari a avertizat că industria de miliarde de dolari ar putea ajunge la colaps dacă guvernul nu oferă sprijin pentru a acoperi costul combustibilului.

Fermierii sunt îngrijorați

Pramote Charoensilp, președintele Asociației Agricultorilor Thailandezi, este îngrijorat că lucrurile s-ar putea înrăutăți dacă războiul se prelungește. Într-o lună, fermierii thailandezi vor începe să cumpere îngrășăminte pentru a se pregăti pentru următoarea recoltă, un alt produs importat din Orientul Mijlociu. „În mai, dacă vom fi încă în război, problema prețurilor va fi mai gravă, mai dificilă și mai severă”, a spus Pramote.

Golful Persic este un centru important pentru producția și exportul global de îngrășăminte. Chiar și țările care au propriile fabrici de îngrășăminte depind adesea de importurile de gaze din regiune pentru a le menține în funcțiune. Fabricile din India, Bangladesh și Malaezia își încetinesc deja operațiunile sau se închid complet din cauza lipsei de aprovizionare.

„Șoc major” pentru sistemele alimentare globale

Spre deosebire de petrol, sectorul îngrășămintelor nu are rezerve strategice coordonate la nivel internațional, ceea ce face ca perturbarea lanțului de aprovizionare să fie și mai dificil de gestionat, potrivit organizației ONU pentru Alimentație și Agricultură, care a avertizat că războiul va reprezenta un „șoc major” pentru sistemele alimentare globale.

În întreaga regiune, guvernele se străduiesc să găsească modalități de a economisi combustibil, Filipinele introducând o săptămână de lucru de patru zile pentru mulți lucrători din sectorul public, iar autoritățile din Laos încurajând elevii să meargă cu bicicleta sau cu transportul public la școală. În Thailanda, guvernul a anunțat, de asemenea, măsuri de sprijinire a fermierilor, inclusiv un plan de a cumpăra orez la prețuri peste piață și de a subvenționa costurile îngrășămintelor.