Clienţii unui mall din Berlin (Germania) au avut parte de o întâlnire neaşteptată vineri dimineaţă când s-au trezit în faţa unui mistreţ. Poliţia a închis temporar clădirea în urma incidentului, informează DPA. Poliţiştii au folosit paleţi şi scuturi pentru a forţa animalul să iasă din clădire după ce au închis mall-ul situat în cartierul Köpenick (sud-est), a spus un purtător de cuvânt al forţelor de ordine, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

O echipă formată din îngrijitori şi un veterinar de la o grădină zoologică din apropiere a fost mobilizată la faţa locului. Aceștia au venit echipaţi cu sarbacane, arme cu tranchilizante şi scuturi din lemn. Cu toate acestea, nu au reuşit să sedeze animalul ”din cauza dispunerii spaţiului”, a spus un purtător de cuvânt al grădinii zoologice.

Într-o fotografie publicată de poliţia din Berlin pe X, mistreţul apare în dreptul frigiderului cu băuturi răcoritoare dintr-un magazin din mallul Allende-Center. Poliţia şi îngrijitorii de la zoo au avut nevoie de circa trei ore ca să evacueze animalul.

Traseu de evacuare din paleţi

Potrivit publicaţiei locale Tagesspiegel, poliţiştii au construit un traseu de evacuare din paleţi pentru a ghida mistreţul afară din clădire, spre un parc din apropiere. Angajaţii magazinului au declarat că în interior a persistat un miros distinct după alungarea mistreţului.

Întâlnirile cu mistreţii nu sunt un fenomen neobişnuit la periferia Berlinului, unde se află multe parcuri şi păduri. Un exemplar extrem de îndrăzneţ a ţinut primele pagini ale ziarelor în urmă cu câţiva ani când a deranjat vizitatorii unei plaje din apropierea unui lac din vestul Berlinului, populară în special în rândul nudiştilor.