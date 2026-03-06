Grădina Zoologică din Târgu Mureş a recepţionat un nou transport de animale provenind de la Grădina Zoologică din Szeged (Ungaria), transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Efectivul celei mai mari grădini zoologice din ţară s-a îmbogăţit cu o femelă de pumă (Puma concolor), trei papagali amazoni cubanezi (Amazona leucocephala) şi o premieră absolută pentru instituţia noastră: patru exemplare de guanaco (Lama guanicoe).

Grădina Zoologică din Târgu Mureş a recepţionat un nou transport de animale

Noile exemplare au fost deja introduse în habitatele lor specifice, unde vor parcurge perioada obligatorie de carantină. Femela de pumă a fost transferată lângă masculul deja existent în colecţia noastră, formând astfel o nouă pereche. Pumele sunt renumite pentru agilitatea lor impresionantă, fiind capabile de sărituri record. În sălbăticie, rolul lor este esenţial în controlul populaţiilor de erbivore, menţinând echilibrul ecosistemelor americane.

Cei patru guanaco au primit un spaţiu special amenajat lângă ţarcul cangurilor. Guanaco este o camelidă sălbatică originară din America de Sud, fiind un supravieţuitor remarcabil al zonelor aride şi montane. Este considerat strămoşul lamelor domestice şi reprezintă un simbol al rezilienţei naturii în faţa condiţiilor climatice extreme. Prezenţa speciei guanaco oferă vizitatorilor ocazia unică de a observa rudă sălbatică a lamei domestice, aducând un plus de valoare educaţională sectorului dedicat faunei sud-americane. Odată cu sosirea lor, grădina noastră oferă o imagine aproape completă asupra familiei camelidelor, prezentând acum, alături de cămila bactriană, lamă şi alpaca, şi acest strămoş sălbatic fascinant.

Papagalii amazoni au fost plasaţi în Casa Tropicală. Această specie este critic ameninţată în anumite regiuni ale habitatului său insular din cauza comerţului ilegal şi a pierderii cuiburilor naturale, prezenţa lor în grădini zoologice fiind vitală pentru programele de educaţie şi conservare. Grupul de papagali amazon cubanez numără acum 6 exemplare.

Despre Grădina Zoologică din Târgu Mureş

Grădina Zoologică din Târgu Mureş este cea mai mare instituţie de acest tip din România, avţnd 42 de hecatare, cu peste 120 de specii şi apoape 1000 de exemplare. Grădina Zoologică Târgu Mureş aderă la principiile Asociaţiei Europene a Grădinilor Zoologice şi Acvariilor (EAZA), având ca obiectiv principal sensibilizarea publicului asupra declinului biodiversităţii. Prin activităţile sale, instituţia noastră promovează respectul pentru natură, educaţia ecologică şi comportamentele sustenabile. Dorim să conectăm publicul larg cu natura, pentru a îi educă tratarea responsabilă a mediului înconjurător.