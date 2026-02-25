O reclamă TV a fost filmată integral de animale, spotul revoluționar fiind creat exclusiv de căței, pisici și papagali ce au purtat camere video.

Prima reclamă TV filmată integral de animale

Spotul TV, creat pentru producătorul de produse pentru animale Petshop Science din Africa de Sud, este primul de acest gen din lume, având la bază o idee creativă și revoluționară în lumea publicității. Vedetele clipului nu doar că au fost animalele cărora li se și adresează produsele, dar au stat și în spatele camerelor de filmat, realizând fără ajutor uman reclama inedită.

În locul cameramanilor umani, animalele au avut montate pe hamuri și coliere camere de filmat ultra-ușoare Insta360. Astfel, necuvântătoarele și-au surprins singure propriile aventuri în magazinul cu produse pentru animale.

Cățelușii Roxy, Pudding, Cool, Phoebe și Ollie, alături de felinele Zachary, Gabriela și Leila au surprins imagini surprinzătoare în timp ce explorau rafturile cu mâncare și recompense, jucării și accesorii colorate, potrivit citizen.co.za.

Ideea revoluționară s-a putut pune în scenă datorită tehnologiei moderne de camere foarte ușoare care a permis ca animalele să poarte dispozitivele fără dificultate și să capteze imagini calitative.

De menționat este faptul că niciun animal nu a fost afectat în mod negativ de acest proces de filmare a reclamei, pe parcursul filmărilor participând și un specialist în comportamentul animalelor, tocmai pentru a se asigura că fiecare vedetă cu blană sau pene se simte confortabil.

