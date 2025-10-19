Imagini revoltătoare la un restaurant celebru din Capitală. O capră legată de stâlp, fără apă și mâncare, folosită ca reclamă pentru clienți: „Nu vă bateți joc de ea”

Pe Strada Mătăsari, lângă sediul Pro TV din București, o imagine revoltătoare a stârnit discuții aprinse și indignare în mediul online: o capră stă legată de un stâlp, folosită ca mijloc de publicitate pentru restaurantul Belli Siciliani. În timp ce localul atrage clienți dornici de mâncăruri italienești, animalul nevinovat rămâne zilnic prizonier în fața restaurantului.

Trecătorii de pe Strada Mătăsari nu au putut trece cu vederea capra legată scurt de un stâlp, fără spațiu de mișcare, fără apă și adesea fără hrană adecvată. Conform mărturiilor mai multor bucureșteni, lesă are doar aproximativ un metru lungime, iar condițiile în care este ținută animalul sunt deplorabile.

„Poate se sesizeaza cineva in Bucuresti si poate face ceva pentru aceasta capra.Este legata de un stalp in fata restaurantului Belli Siciliani din strada Matasari.Capra este legata acolo pentru PUBLICITATEA RESTAURANTULUI!!!!!”, a scris altcineva în Grupul Iubitorilor de Animale.

Imaginile și review-urile de pe Google arată indignarea iubitorilor de animale: bucăți de pâine aruncate pe jos, lipsa unui adăpost împotriva ploii sau căldurii și privirea tristă a unei ființe care nu a cerut să fie parte dintr-un decor comercial.

„Dacă tot o folosiți ca reclamă, măcar oferiți-i condiții decente, nu vă bateți joc de ea”, a scris un utilizator într-o recenzie recentă. Alții au menționat că această practică este cunoscută de mult timp, însă autoritățile par să ignore complet situația.

Deși subiectul a fost menționat de nenumărate ori pe rețelele sociale și în recenziile Google, nicio instituție publică nu a intervenit până acum. Direcția pentru Protecția Animalelor, Poliția Locală sau chiar organizațiile nonguvernamentale pentru drepturile animalelor ar trebui să fie primele care verifică astfel de cazuri.

Totuși, în lipsa unei reacții oficiale, comunitatea online a devenit vocea caprei. Mulți internauți au lăsat recenzii negative, cerând ca animalul să fie eliberat sau cel puțin îngrijit corespunzător.

„Se vorbeste de asta de ani buni, multa lume a incercat sa vorbeasca despre asta pe online. Sa va uitati si pe review-uri. Cu toate astea, nu face nimeni nimic.” / „Eu le scriu un review negativ pe google. Va astept si pe voi sa lasati unul!” / „Nu mai chinuiti saraca caprita…. Am trecut duminica seara pe langa restaurant iar saraca capra era tinuta cu o lesa de maxim 1 metru lungime, fara apa, cu niste bucati de paine aruncate probabil de catre un client…. Daca tot o folositi pe post de ”reclama” macar oferiti niste conditii decente, nu va bateti joc de ea…” / „Luati masuri urgent altfel nu voi ezita sa fac plangere. Astept un raspuns si o rezolvare si voi modifica recenzia daca va fi cazul, pana atunci nu meritati nici macar aceasta steluta”.

Cine sunt proprietarii restaurantului și cum a început totul

Restaurantul Belli Siciliani este administrat de Amalia Bellantoni, fostă stewardesă, și de Domenico Bellantoni, soțul ei și bucătar italian. Cei doi au deschis localul cu dorința de a aduce bucătăria autentică siciliană în inima Bucureștiului.

Acum însă, imaginea restaurantului este umbrită de scandalul generat de biata capră. În loc să transmită ospitalitate și pasiune pentru gastronomie, imaginea unei ființe vii folosite ca recuzită creează repulsie printre bucureșteni. De altfel, publicitatea prin cruzime nu are ce căuta într-un oraș european modern. Capitala merită restaurante care să inspire prin gust, nu prin suferință.