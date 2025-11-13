O cățelușă de 500 de grame, găsită într-un cimitir, a fost adoptată de Laila Hafiz, actriță, cântăreață și influencer. Micuța patrupedă zăcea alături de frații ei într-un cavou, iar acum a primit șansa la fericire.

În total, 4 cățeluși anemici, plini de viermi și purici, au fost salvați dintr-un cavou rece, de către fetele de la „Suflete Salvate”. Unul dintre puiuți a fost adoptat de Laila Hafiz.

Laila a povestit cum a decis să o primească pe cățelușă în viața ei și ce nume special i-a oferit.

O cățelușă găsită într-un cavou a primit o șansă la fericire

„Faceți cunoștință cu Ayah, o cățelușă de 500 de grame găsită împreună cu frații ei într-un cavou de cimitir din Snagov. Cum a ajuns la mine? Am văzut o postare pe Facebook și ceva din fața ei care spunea parcă Ce caut eu în viața mea?! m-a atins și mi-a activat un instinct de cocoloșire, o dorință ciudată să ajung la ea și să o protejez. Și cred că instinctul m-a ghidat ireproșabil de bine. E o fetiță extrem de deșteaptă (deja face la pled la aproximativ 6 săptămâni și după 4 zile de acomodare la noi), pupăcioasă, lipicioasă, iubăreață, cuminte, iar activitatea ei preferată este să doarmă, mai ales la mami în poală”, a povestit Laila Hafiz pe Instagram.

Laila are origini pe jumătate arabe, iar pentru cățelușa sa a ales un nume arab care se traduce: „un miracol mic care poartă un semn divin”.

Micuța s-a adaptat rapid în noua familie și simte că este iubită.

Noua stăpână a cățelușei salvate o cântărește pe aceasta în fiecare zi, pentru că, fiind foarte mică, are nevoie să crească în greutate înainte de primul vaccin. În dimineața zilei de 12 noiembrie, Ayah a ajuns la 700 de grame, după ce cu 2 zile înainte cântărea 620.

Laila a publicat pe rețelele sociale imagini cu Ayah și frații ei, care se aflau într-o stare fizică degradată când au fost găsiți abandonați.

Micuții au fost salvați de fetele de la „Suflete Salvate”, cărora actrița le-a mulțumit. „Toate laudele și mulțumirile fetelor de la Suflete Salvate, care au salvat micuții și i-au îngrijit ireproșabil în condițiile în care erau plini de purici, viermișori și anemici”, a mai transmis Laila.