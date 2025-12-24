Era o zi friguroasă de noiembrie, într-o dată considerată de mulți cu ghinion – 13. Dar pentru Madi, o cățelușă de câteva luni, a fost cea mai norocoasă zi din viața ei. Atunci soarta i-a surâs pentru prima oară, când i-a trimis un om cu suflet mare, pe Irina. Zgribulită, tremurândă, speriată și fără vreo speranță, Madi se adăpostise sub o mașină. Doar șansa a făcut să nu fie lovită și ucisă de un autoturism aflat în trafic. Șansa… și Irina, care a zărit-o acolo, unde stătea complet paralizată. Și care a decis să nu treacă indiferentă.

Malformație din naștere

Irina a luat-o pe Madi în mașina ei, a învelit-o într-o păturică și a dus-o mai întâi la veterinar și la controalele specifice: radiografii, RMN. Așa a aflat o veste cumplită – Madi s-a născut cu o malformație congenitală gravă – spina bifida. Această afecțiune o împiedică să meargă, astfel că Madi era complet paralizată la lăbuțele din spate. Tot medicul veterinar i-a mai spus Irinei că exista o șansă de vindecare, dar era un proces îndelungat și costisitor, fără garanții.

Primul pas, operația

Irina nu a stat pe gânduri și a ales să facă tot ce este omenește posibil pentru a o vindeca pe Madi. Deja cățelușa era mai veselă și începea, încet-încet, să-și revină din trauma abandonului. Devenea un pui vioi, prietenos, iubitor și afectuos. Așa că, după câteva zile, micuța a intrat în sala de operație. Intervenția a fost un succes, dar pentru ca Madi să poată să meargă, mai era mult de lucru.

Fizioterapia, de lungă durată

Pentru că tratamentul devenise deja extrem de costisitor, Irina a decis să ceară ajutor pe rețelele sociale. Prietenii, impresionați de povestea lui Madi și de empatia și curajul Irinei, au vrut și ei să contribuie la șansa cățelușei la o viață mai bună. Au trecut două săptămâni de la operație, iar Madi este din ce în ce mai veselă. „Pare un câine fericit”, spune Irina, care recunoaște că a primit o lecție de viață de la patruped. Ședințele de fizioterapie continuă, iar speranța că Madi va putea, într-o zi să meargă, nu se stinge. Pană atunci, exemplul Irinei ar trebui să fie o lecție pentru noi toți, într-o țară în care abandonul și violența față de animale sunt la ordinea zilei.

”Sunt întrebată des unde găsesc aceste animăluțe. Apropiații știu că noi avem acasă 5 câini. Madi mi-a “ieșit” ea în cale, iar când am văzut-o, am simțit că nu o pot abandona și eu. Știam că șansele ei sunt aproape zero, că nimeni nu va lua un câine cu problemele ei și că cel mai probabil, va sfârși tragic. Totodată, ea a înduioșat multe inimi și am reușit împreună să acoperim cheltuielile cu operația, tratamentul, fosterul și fizioterapia, cel puțin până acum. Drumul e abia la început și nu știm cum va fi ea peste câteva luni… Mă bucur când o văd că se joacă, așa cum poate ea și că este curioasă și dornică să exploreze lumea. Avem în plan să îi luăm un stroller de transport, ca să poată ieși la plimbare și dacă va fi cazul, un cărucior special care să o ajute să meargă. Momentan însă ascultăm de sfatul fizioterapeutului și ne rugăm la o minune de Crăciun”, a povestit, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Irina.

Lista donațiilor, deschisă

Madi mai are de parcurs un drum anevoios până la vindecare. Acum e îngrijită, hrănită și iubită, ceea ce contribuie de asemenea la însănătoșirea ei. Cum absolut toate tratamentele costă, oricine vrea să o ajute e binevenit, în contul bancar al Irinei – RO54REVO0000170973228824. Iar pentru cei care doresc să vadă evoluția cățelușei, Irina a creat contul de Instagram @Madi.theluckyone, pentru că este, într-adevăr, o norocoasă.

Costuri

350 lei /săptămână /foster

200 lei/ședința fizioterapie aprox 2/săpt, ideal 3 dacă permite bugetul