O iubitoare de animale și-a transformat locuința de lângă Paris într-un centru de salvare a aricilor. Sara Stahl are această ocupație din 2018, când a găsit doi pui abandonați de mamă. La acea vreme i-a fost greu să găsească un adăpost pentru ei, așa că a hotărât să ia măsuri. De atunci a tratat peste 1000 de arici.

O femeie din Franța a reușit să-și transforme locuința de lângă Paris într-un adevărat centru de salvare pentru arici, după ce o întâmplare aparent banală i-a schimbat complet viața. În prezent, sute de animale rănite sau abandonate ajung anual în grădina ei, unde primesc îngrijire medicală și o nouă șansă la viață, notează AP News.

Franțuzoaica și-a amenajat grădina și locuința în folosul aricilor. Sara a creat țarcuri și un centru de îngrijiri medicale, unde a instalat inclusiv aparate de respirație asistată. În ultimii opt ani, aceasta a ajutat peste 1000 de vietăți.

Totul a început cu doi pui abandonați

Povestea a început în 2018, când Sara Stahl și soțul ei au descoperit în grădina casei lor din Orsay doi pui de arici rămași fără mamă. Pentru că nu au reușit să găsească rapid un loc unde animalele să fie îngrijite, femeia a decis să se ocupe personal de ele.

Experiența a determinat-o să facă mai mult pentru aceste animale vulnerabile, astfel că a început să transforme treptat propria locuință într-un spațiu dedicat salvării și recuperării aricilor.

Grădina a devenit un centru de salvare

În timp, Sara Stahl a amenajat în curtea casei sale mai multe țarcuri speciale pentru animale, dar și un mic centru de îngrijiri medicale. Aici sunt tratate exemplarele rănite, slăbite sau abandonate.

Spațiul este dotat inclusiv cu echipamente medicale, printre care aparate de respirație asistată, necesare pentru animalele aflate în stare critică.

În cei opt ani de când a început această activitate, femeia a reușit să ajute peste 1.000 de arici, oferindu-le tratament și, atunci când a fost posibil, eliberându-i din nou în natură.

Pericolele aricilor în mediul urban

Potrivit specialiștilor, aricii se confruntă cu numeroase riscuri în orașe. Traficul rutier, utilajele de grădinărit sau pierderea habitatului natural sunt printre principalele amenințări pentru aceste animale.

În fiecare an, mii de arici mor în accidente rutiere în Europa, iar specia este considerată aproape amenințată de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, scrie BBC.

Descoperire surprinzătoare despre auzul aricilor

Între timp, cercetătorii încearcă să înțeleagă mai bine modul în care aceste animale percep lumea. Un studiu a arătat că aricii pot auzi sunete la frecvențe mult mai înalte decât oamenii.

În timp ce oamenii pot percepe sunete de până la aproximativ 20 kHz, aricii pot detecta frecvențe de până la 85 kHz. Prin comparație, câinii aud până la aproximativ 45 kHz, iar pisicile până la 65 kHz. Această capacitate sugerează că aricii ar putea comunica între ei folosind sunete pe care oamenii nu le pot auzi.

Cercetările ar putea ajuta la protejarea aricilor

Cercetătorii analizează posibilitatea dezvoltării unor dispozitive sonore speciale care să țină aricii departe de pericole precum mașinile, aparatele de tuns iarba sau alte utilaje. Astfel de sisteme ar putea emite ultrasunete pe care oamenii sau animalele de companie nu le percep, dar care ar descuraja aricii să se apropie de zone periculoase.