Deşi au reputaţia unor animale altruiste şi pacifiste, maimuţele bonobo, considerate “verişori” ai oamenilor, sunt la fel de agresive ca cimpanzeii, însă agresivitatea lor îi vizează în principal pe masculi, potrivit unui studiu publicat miercuri, relatează AFP, transmite Agerpres.

Bonobo, considerate animale pașnice, pot fi la fel de agresive precum cimpanzeii

Trăind în societăţi matriarhale, aceste maimuţe antropoide cu priviri blânde sunt departe de a fi exceptate de accese de violenţă, afirmă un grup de cercetători europeni, al căror studiu a fost publicat în revista Science Advances. Ei au monitorizat 13 grupuri de bonobo şi nouă grupuri de cimpanzei – alţi “verişori” ai omului, care trăiesc însă în sisteme patriarhale şi au reputaţia de a fi violenţi – în mai multe grădini zoologice pentru a vedea dacă una dintre cele două specii are o tendinţă mai mare de a-şi agresa semenii în comparaţie cu cealaltă specie.

Măsurând diferite tipuri de comportamente agresive, cu sau fără contact fizic, precum aruncarea unor obiecte, manevre de intimidare sau muşcături şi palme, cercetătorii “nu au constatat nicio diferenţă globală între ratele de agresivitate absolute între cele două specii”.

„Bătălia sexelor” în lumea primatelor

Cu toate acestea, anumite divergenţe au apărut “în modul în care agresivitatea este repartizată” în cadrul acestor specii, a explicat Nicky Staes, de la Centrul de cercetare şi conservare din cadrul Grădinii Zoologice din Anvers şi coautoare a studiului.

“La cimpanzei, agresivitatea provine în principal de la masculi şi se exercită atât faţă de masculi, cât şi faţă de femele, în timp ce la bonobo, nivelurile de agresivitate sunt destul de similare la ambele sexe, dar se exercită în principal faţă de masculi”, a adăugat ea.

Un rezultat surprinzător pentru cercetători

În concluzie: la cimpanzei, masculii se află în vârful ierarhiei şi manifestă cele mai multe comportamente agresive atât faţă de masculi, cât şi faţă de femele, pe care le domină. La bonbo, femelele sunt cele care domină, dar masculii nu sunt nici ei mai puţin violenţi. Iar femelele, ca şi masculii, îşi îndreaptă agresivitatea în principal faţă de masculi. Aceste ultime observaţii i-au surprins pe cercetători, a relatat Emile Bryon, cercetător la Universitatea din Utrecht, un alt coautor al studiului.

“Dat fiind faptul că femelele bonobo sunt dominante şi că indivizii dominanţi îşi dispută resursele între ei, ne-am fi putut aştepta la o anumită agresivitate între femelele bonobo. Or, studiul nostru arată contrariul”, a declarat el. Un strămoş comun agresiv? Această lipsă de agresivitate între femelele dominante s-ar putea explica prin recurgerea de către specia bonobo la interacţiuni sexuale pentru a dezamorsa conflicte sau printr-o “redirecţionare” a agresivităţii “către masculi, care ar juca astfel un rol de tampon în dinamica competitivă a femelelor”, sugerează el.

Comportamente diferite în aceeași specie

Noile observaţii, care conţin totuşi anumite limite legate de contextul captivităţii, întrucât hrana nu mai reprezintă atât de mult o sursă de tensiuni ca în sălbăticie, evidenţiază, de asemenea, o mare variabilitate a acestor comportamente agresive în cadrul aceleiaşi specii.

Anumite grupuri de bonobo şi de cimpanzei care au fost studiate păreau deosebit de agresive şi altele mai pacifiste decât media statistică, ceea ce “sugerează că limitarea înţelegerii noastre asupra unei specii în baza unui număr restrâns de grupuri ar putea să împiedice observarea deplinei diversităţi” a acestor comportamente, a adăugat Emile Bryon.

Ce spun aceste descoperiri despre originea comportamentului uman

Or, comportamentul celor două specii de maimuţe antropoide ne interesează în mod deosebit, deoarece ele sunt “rudele” cele mai apropiate ale omului.

“Există o mare dezbatere în antropologia evolutivă, de a şti dacă oamenii descind dintr-o maimuţă violentă sau dintr-o maimuţă mai cooperantă şi pacifistă”, a explicat Nicky Staes.

Concluziile acestui studiu sugerează că “agresivitatea era probabil prezentă la strămoşul comun al oamenilor, cimpanzeilor şi bonobo”. De asemenea, concluziile arată că violenţa este departe de a fi fixă şi ea poate “varia considerabil” în funcţie de indivizi, grupuri şi dinamicile de putere, a concluzionat Emile Bryon, care consideră că acest detaliu ar putea oferi o nouă perspectivă asupra felului în care este înţeleasă agresivitatea umană.