STUDIU: Peste 75% dintre speciile de animale, afectate de valurile de căldură

Miliarde de midii carbonizate, pui care cad din cuiburile supraîncălzite – valurile de căldură pe scară largă, precum cel care a afectat America de Nord în 2021, declanşează efecte ecologice “în cascadă”, adesea dezastruoase şi uneori mai nuanţate, conform unui studiu publicat miercuri, citat de AFP, transmite Agerpres.

Valul de căldură din perioada 25 iunie – 2 iulie 2021 din vestul Americii de Nord, alimentat de schimbările climatice, s-a numărat printre cele mai extreme înregistrate vreodată la nivel mondial, cu temperaturi care au depăşit pe alocuri 50 de grade Celsius.

Impactul asupra speciilor și ecosistemelor

Acest “val de căldură a avut repercusiuni ecologice considerabile, inclusiv o creştere de aproape 400% a incendiilor forestiere şi consecinţe negative pentru mai bine de trei sferturi dintre speciile studiate”, a declarat Diane Srivastava, coautoare a acestui studiu, publicat în jurnalul ştiinţific Nature Ecology & Evolution, şi profesoară la Centrul de Cercetare a Biodiversităţii de la Universitatea din provincia canadiană Columbia Britanică.

Pentru a evalua impactul valului de căldură, cercetătorii au combinat date meteorologice, ecologice şi hidrologice cu informaţii referitoare la incendiile forestiere şi modele ştiinţifice.

Dintre cele 49 de specii terestre şi marine studiate, peste 75% au fost afectate negativ, cu efecte extrem de variabile – unele populaţii au scăzut cu aproape 99%, în timp ce altele au înregistrat creşteri de până la 89%.

Variabilitatea efectelor se bazează pe factori precum disponibilitatea acoperirii vegetale, capacitatea intrinsecă a unei specii de a rezista la căldură şi comportamentul acesteia, inclusiv abilitatea de a căuta umbră.

Valurile de căldură și ciclul carbonului

Oamenii de ştiinţă au descoperit, totodată, că regiunile mai reci şi mai umede au absorbit cu 30% mai mult carbon decât de obicei, în timp ce regiunile mai calde şi mai aride au absorbit cu 75% mai puţin carbon.

“Acest lucru contestă convingerea comună conform căreia valurile de căldură sunt dăunătoare vegetaţiei în mod uniform”, a notat Sean Michaletz, coautor al studiului.

Potrivit cercetătorilor, aceste rezultate demonstrează că valurile de căldură extremă pot declanşa efecte în cascadă asupra ecosistemelor, ceea ce necesită instrumente îmbunătăţite de monitorizare şi de prognoză.