Muzica nu e doar pentru oameni – poate avea efecte relaxante și pentru câini. Stăpânii, antrenorii și angajații adăposturilor folosesc muzica pentru a calma câinii, a reduce stresul sau a-i distra când sunt singuri acasă. Totuși, efectele depind de temperament, mediu, gen muzical și volum.

Videoclipurile cu câini care se relaxează ascultând playlisturi speciale sau reacționează calm la muzică arată cum aceasta poate face parte din viața lor, dar nu toți specialiștii consideră muzica un remediu universal pentru anxietate.

Muzica – un ajutor pentru relaxarea câinilor

Câinii pot suferi de anxietate de separare, frica de zgomote puternice sau alte temeri, care accentuează comportamente negative, cum ar fi lătratul excesiv sau urinarea submisivă.

„Muzica poate ajuta câinii să se relaxeze, dar nu e primul pas pentru reducerea stresului,” spune Seana Dowling-Guyer, lector la Școala de Medicină Veterinară Tufts. Ea a observat că muzica din adăposturi ajută câinii agitați să devină mai calmi și mai adoptabili, notează apnews.com.

Nu toate sunetele sunt potrivite

La adăposturi, muzica clasică sau instrumentală ajută câinii să se relaxeze. Playlisturile pentru animale includ muzică lentă, repetitivă și blândă, adaptată modului în care câinii percep sunetele.

„Muzica pentru câini este simplificată și predictibilă, ceea ce poate fi liniștitor într-un mediu imprevizibil,” explică Aniruddh Patel, profesor de psihologie.

Nu toți câinii reacționează la fel. Lori Kogan, specialist în interacțiuni om-animal, spune că „câinii se obișnuiesc cu muzica pe care o aud, mai degrabă decât să o prefere din naștere.”

Cum să știi dacă muzica îl ajută

Mulți stăpâni lasă muzica sau televizorul pornit când pleacă. Observă reacțiile câinelui: relaxarea, lătratul redus sau disconfortul (respirație rapidă, lingerea buzelor) arată dacă muzica e potrivită.

„Nu folosi muzica ca singură metodă de reducere a stresului – combin-o cu exerciții, atenție și antrenament,” recomandă Dowling-Guyer.

Caută antrenori cu licență sau certificări recunoscute, pentru a evita metode care ar putea dăuna câinelui.

Sfaturi rapide:

Alege muzică lentă, repetitivă, liniștitoare (clasică simplificată sau instrumental).

Observă reacțiile câinelui și schimbă playlistul periodic.

Nu înlocui antrenamentul și atenția cu muzica – folosește-o ca un supliment relaxant.