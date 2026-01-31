Lecție de bunătate la vârste mici. Copii de grădiniță, în vizită la Adăpostul Speranța / Micuții au donat mâncare câinilor abandonați: „Au petrecut timp cu puiuții și cu câinii noștri paraplegici, fără rețineri legate de munca murdară” (FOTO)

Adăpostul de câini Speranța a primit vineri, 30 ianuarie 2026, vizita unui grup de copii de grădiniță, pentru a petrece timp cu animalele fără stăpân, puii și câinii paraplegici. Emoția întâlnirii a fost surprinsă în imaginile postate de adăpost pe rețelele sociale.

Copiii au îmbrățișat fără teamă câinii abandonați din Adăpostul Speranța

Adăpostul de câini Speranța a fost, vineri, locul unei întâlniri emoționante, după ce un grup de 10 copii de la Grădinița „Răsărit” i-a trecut pragul. Nu este prima dată când cei mici vin să vadă animalele fără stăpân din adăpost, însă gestul lor este o mare surpriză pentru reprezentanții centrului.

Lecție de empatie la vârste fragede

Deși vizitele copiilor de vârstă atât de fragedă sunt rare, experiența de vineri demonstrează că empatia față de animale poate fi învățată foarte devreme.

„Un grup de 10 copii de la Grădinița Răsărit ne-a vizitat din nou, la fel ca anul trecut. Deși primim rar copii atât de mici, interacțiunea lor cu câinii ne-a confirmat încă o dată cât de bine pot înțelege regulile de respect și siguranță atunci când sunt bine îndrumați.”, a transmis Adăpostul Speranța pe rețelele sociale.

Sesiune de mângâieri cu puiuții și câinii paraplegici

Copilașii au fost atenți, curioși și dornici să descopere lumea necuvântătoarelor. Sub îndrumarea constantă a educatorilor, au învățat cum să se apropie de câini, cum să îi mângâie în siguranță și cum să le respecte spațiul. Interacțiunea cu animalele a fost naturală și afectuoasă.

Un moment special al vizitei a fost întâlnirea cu puiuții, dar și cu câinii paraplegici din adăpost, care au nevoie de îngrijire suplimentară și multă afecțiune. Fără rețineri și teama de „munca murdară”, cei mici au arătat o deschidere și o înțelegere surprinzătoare față de rolul adăpostului și nevoile câinilor aflați în grija acestuia.

Micuții au donat hrană

Vizita s-a încheiat cu o donație de hrană pentru câini, gestul copiilor demonstrând că grija față de animale poate fi învățată de la vârste foarte mici.

