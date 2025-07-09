Ce înseamnă “superpremium” în hrana pentru animale și cum citești corect eticheta produselor

Un animal de companie nu este o jucărie, ci un prieten devotat care merită grijă, respect și hrană de cea mai bună calitate.

Alegerea hranei potrivite este un gest de responsabilitate față de sănătatea și bunăstarea lui. De aceea, este esențial să înțelegem ce înseamnă cu adevărat termenul superpremium și cum putem citi corect eticheta produselor dedicate patrupedelor noastre.

În lipsa unei definiții legale clare, mulți proprietari de animale sunt induși în eroare de ambalaje atrăgătoare și termeni de marketing.

În acest articol îți explicăm tot ce trebuie să știi pentru a face alegeri informate și pline de grijă pentru prietenul tău necuvântător.

Ce înseamnă “superpremium”

Nu există o definiție legală – termenul „superpremium” nu e reglementat juridic, deci e folosit în marketing pentru a sugera o calitate mai înaltă decât „premium” sau „economic” .

Cum o definesc experții: hrana superpremium se bazează pe câteva caracteristici recapitulabile ca AAA:

Ingrediente de top – proteine complete (carne, pește etc.) sunt primele în lista de ingrediente, fără umpluturi precum porumb, soia sau grâu.

Formule echilibrate, țintite – nutritivi, adaptate pe etapa de viață (pui, adult, senior) și nivel de activitate.

– nutritivi, adaptate pe etapa de viață (pui, adult, senior) și nivel de activitate. Procesare atentă – rețete dezvoltate de nutriționiști veterinari și procesate ușor pentru conservarea nutrienților.

Beneficiile potențiale: digestie mai bună, blană sănătoasă, energie crescută, imunitate puternică, greutate optimă, mai puține alergii.

Reglementări și claritate pe etichetă

În UE, toate tipurile de hrană pentru animale, inclusiv cele “superpremium”, trebuie să respecte Regulamentul (EC) nr. 767/2009, care standardizează etichetarea, identificarea, trasabilitatea și siguranța produselor.

Pe lângă obligațiile legale (denumire, specie, net, producător, compoziție analitică), există Ghiduri FEDIAF privind bună practică în etichetare (ingredientele, declarațiile, terminologia).

Ce e obligatoriu pe etichetă:

Specie și tip – exemplu: „Complete feed for adult cats/dogs”.

Lista ingredientelor – listează în ordine descrescătoare după greutate la formularea inițială.

– listează în ordine descrescătoare după greutate la formularea inițială. Constituenți analitici – proteine brute, grăsimi, fibre, cenușă, umiditate ﹣ pentru Europa, o parte din acești termeni sunt obligații de etichetare.

– proteine brute, grăsimi, fibre, cenușă, umiditate ﹣ pentru Europa, o parte din acești termeni sunt obligații de etichetare. Declarație de adecvare nutrițională – indică dacă hrana este „completă și echilibrată” pentru stadiul de viață specific.

– indică dacă hrana este „completă și echilibrată” pentru stadiul de viață specific. Instrucțiuni de hrănire și calorii – mai detaliate în reglementările AAFCO (USA), cu orientări pe greutate corporală.

Cum citești corect eticheta

Lista ingredientelor

Primul ingredient indică sursa principală de proteine (ex. „carne proaspătă”, „carne deshidratată”). Mare atenție: ingredientele se ordonează după greutatea inițială (inclusiv apă) .

Proteinele de origine animală complete sunt caracteristice hranei superpremium.

Analiza garantată (Guaranteed Analysis)

Afișează minim proteine, grăsimi, fibre și umiditate, plus altele dacă se face vreo promisiune – p. ex. „100% carne” ar cere detaliere mai mare.

„Crude” înseamnă doar metoda de măsurare, nu calitatea.

Declarație nutrițională

Recomandată: „complete & balanced” pentru viața animăluțului, conform de obicei standardelor FEDIAF sau AAFCO.

Atenție la formulările „complementare” sau „intermittent” – nu sunt hrănire zilnică completă!

Instrucțiuni de hrănire și conținut caloric

Arată cât să dai zilnic, în funcție de greutate. Caloriile sunt exprimate în kcal/kg sau pe porție, conform FEDIAF/AFCFO .



Informații obligatorii

Denumire, specie, producător, lot, dată expirare, net.

Declarații surprinzătoare („fără cereale”, „cu antioxidanți naturali” etc.) necesită probe sau documentare, conform FEDIAF



Elemente specifice hranei superpremium

Prima poziție: carne proaspătă, uscată, pește. Evită umpluturi tipice.

Surse proteice multiple: preferabil fără derivate nedorite (ex. menajerie).

Suplimente active: omega‑3, glucozamină, fibre prebiotice etc.

Fără aditivi artificiali – coloranți, conservanți sintetici.

Transparență & trasabilitate – informații clare despre originea ingredientelor, confirmate prin certificări .

Unde te documentezi

FEDIAF – Codul Good Labelling Practice, ghiduri nutriție, transparență.



Regulamentul UE 767/2009 – etichetare legiferată obligatoriu.



WSAVA – recomandări profesional-veterinare privind calitatea și testarea hranei.



AAFCO/FDA – pentru comparație cu standarde internaționale.

Concluzie

Hrana „superpremium” nu e un termen legal, dar indică un nivel mai riguros de calitate – ingrediente atent selectate, formule echilibrate, trasabilitate și etichetare corectă. Pentru consumatori, cheia este să verifice:

Primul ingredient (carne completă).



Declarația nutrițională completă („complete & balanced”).



Analiza garantată și instrucțiunile corecte.



Lipsa aditivilor artificiali și sursa ingredientelor.



Astfel, alegi o hrană conformă, benefică și sigură pentru companionul tău.

Înainte de orice schimbare de dietă, discută cu medicul veterinar – el cunoaște nevoile specifice ale animalului tău pe termen lung.

Surse:

Organize for Living, EUR-Lex, FEDIAF, Wikipedia, CWay, Supreme Source, WSAVA, lowcountrydog, EU Agri-food Platform, Wikivet, AAFCO, dun&bradstreet.

Citește și:

Cifre surprinzătoare despre animalele de companie și piața de hrană din Europa

Poate hrana să fie considerată medicament pentru animale? Ce spun medicii veterinari