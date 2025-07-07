Cifre surprinzătoare despre animalele de companie și piața de hrană din Europa

Industria europeană de hrană pentru animale de companie continuă să crească spectaculos! Potrivit celui mai recent raport FEDIAF – Facts & Figures 2025, piața de hrană pentru animale din Europa a atins în 2023 o valoare totală de 29,3 miliarde de euro, în creștere cu 9% față de anul precedent.

Acest venit impresionant a fost generat din vânzarea a 9,1 milioane de tone de hrană și recompense pentru animale, produse de peste 400 de companii în cel puțin 500 de fabrici răspândite din Albania până în Regatul Unit, notează Pet Food Industry.

De ce un raport pe 2025 cu date din 2023?

În 2024, FEDIAF (Federația Europeană a Industriei de Hrană pentru Animale de Companie) a revizuit modul în care colectează și centralizează datele, pentru a armoniza cifrele venite de la 15 asociații naționale din 41 de țări europene.

O schimbare importantă: Rusia nu mai este inclusă în raport, în timp ce alte state noi au fost adăugate pentru a acoperi toate țările din Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic European (SEE) și majoritatea membrilor Consiliului Europei (41 din 48).

Populația de animale de companie în Europa

La nivelul anului 2023, 139 de milioane de gospodării europene aveau cel puțin un animal de companie, adică aproape jumătate (49%) din totalul locuințelor. În total, pe bătrânul continent trăiesc 299 de milioane de animale de companie, iar preferințele europenilor sunt clare:

Pisicile rămân pe primul loc, fiind prezente în 26% dintre locuințele europene . Numărul total de pisici de companie este de 108 milioane .

Câinii ocupă locul doi, cu 90 de milioane de exemplare , locuind în 25% dintre case .

Păsările de colivie și ornamentale completează podiumul, cu 48 de milioane de exemplare .

Alte animale populare:

25 de milioane de mamifere mici (iepurași, porcușori de Guineea, hamsteri etc.).

18 milioane de pești de acvariu.

11 milioane de reptile, amfibieni, insecte și alte viețuitoare de terariu.

Concluzie

Datele arată clar: industria de hrană și îngrijire pentru animale de companie din Europa este în plină ascensiune, iar pisicile conduc detașat în topul preferințelor.

Fie că vorbim de mâncare premium pentru pisici, recompense pentru câini sau hrană specială pentru pești și reptile, europenii investesc tot mai mult în bunăstarea companionilor lor necuvântători.

Citește și:

Poate inteligența artificială să înlocuiască medicii veterinari? Ce spun experții

VIDEO Exclusiv | Se schimbă legea pentru câinii străzii? Cătălina Trănescu, director ASPA București: ”Sterilizare obligatorie și stop eutanasiei!”