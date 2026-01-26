Călătoriile cu avionul nu mai sunt rezervate doar oamenilor. Tot mai mulți stăpâni aleg să își ia câinele în cabină, iar companiile aeriene încep să răspundă acestei nevoi. Totuși, zborul cu un animal de companie presupune mai mult decât un bilet cumpărat din timp: reguli stricte, documente obligatorii și o pregătire atentă – inclusiv din punct de vedere alimentar.

Specialiștii de la Years, un serviciu de hrană proaspătă pentru câini, explică ce trebuie să știe proprietarii înainte de a zbura și ce rol are alimentația câinelui înainte de decolare.

Ce companii aeriene acceptă câini în cabină

Mai multe companii aeriene europene și internaționale permit transportul câinilor de talie mică în cabină, atâta timp cât sunt respectate condițiile impuse. Printre cele mai cunoscute se numără:

KLM

Lufthansa

Air France

Vueling Airlines

Aegean Airlines

Iberia

Air Canada

Turkish Airlines

Qatar Airways

Virgin Australia

Important: regulile pot diferi în funcție de rută, tipul avionului și destinație, așa că este esențial să verifici politica exactă a companiei aeriene înainte de rezervare.

Reguli de bază pentru zborul cu câinele în cabină

Chiar dacă este permis accesul animalelor, condițiile sunt stricte:

câinele trebuie să fie transportat într-un transportor moale, aprobat

greutatea maximă acceptată este, de obicei, aproximativ 8 kg , cu tot cu geantă

transportorul trebuie să stea sub scaunul din față pe toată durata zborului

locurile pentru animale sunt limitate și trebuie rezervate din timp

Pentru câine, acest spațiu restrâns poate fi stresant – motiv pentru care pregătirea dinaintea zborului este extrem de importantă.

Ce documente sunt necesare pentru zborurile în UE

Dacă zbori cu câinele către o țară din Uniunea Europeană, trebuie să îndeplinești mai multe condiții legale:

microcip obligatoriu

vaccin antirabic valabil

minimum 21 de zile de așteptare după schema completă de vaccinare inițială

dacă vaccinul este făcut la timp (fără întreruperi), nu este necesară perioada de așteptare

În plus, este nevoie de un certificat de sănătate pentru animale de companie, eliberat de medicul veterinar, valabil:

10 zile pentru intrarea în UE

4 luni pentru deplasări în interiorul UE

Unele țări solicită și tratament antiparazitar împotriva teniei, înainte de sosire.

Atenție: nu este permis transportul a mai mult de cinci câini către o țară UE, cu excepția cazurilor justificate (evenimente, competiții sau scopuri comerciale).

De ce contează ce mănâncă un câine înainte de zbor

Pentru câini, zborul cu avionul este o experiență complet nouă. Schimbările de presiune, zgomotul, mișcarea și rutina diferită pot afecta digestia și nivelul de stres.

„Scopul este să menținem sistemul digestiv calm și previzibil înainte de călătorie. Un stomac liniștit înseamnă mai puțin disconfort și mai puțină anxietate”, explică specialiștii Years.

Ce este recomandat să mănânce câinele înainte de avion

Cu câteva ore înainte de zbor, câinele ar trebui să primească o masă mică, ușoară și ușor digerabilă, bazată pe:

proteine slabe (pui, curcan, pește)

carbohidrați simpli

acizi grași Omega-3

prebiotice și probiotice, pentru susținerea florei intestinale

Această combinație ajută la reducerea balonării, a neliniștii și a disconfortului în timpul zborului.

Ce alimente trebuie evitate înainte de zbor

La fel de important este ce nu ar trebui să mănânce câinele înainte de a urca în avion:

mese bogate sau foarte grase

produse lactate

leguminoase bogate în fibre (fasole, linte)

gustări noi sau necunoscute

resturi de mâncare de la oameni

„Gazele se dilată la altitudine. Alimentele aparent inofensive pot provoca disconfort serios în aer, ducând la agitație sau stres”, avertizează specialiștii.

Pregătirea face diferența

Companiile aeriene impun limite clare privind dimensiunea, greutatea și comportamentul animalelor. Pentru stăpâni, succesul unui zbor reușit stă în detalii: rezervare din timp, documente complete și o alimentație adaptată.

Atunci când toate aceste aspecte sunt bifate, zborul cu un câine poate fi surprinzător de calm și sigur.

Ce spune legislația UE despre animalele transportate cu avionul

În octombrie 2025, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că animalele transportate cu avionul pot fi încadrate juridic drept bagaje. Asta înseamnă că liniile aeriene nu sunt obligate să ofere despăgubiri suplimentare în cazul pierderii unui animal.

Decizia a venit în urma unui caz din 2019, când un câine a dispărut după ce a scăpat din transportor pe aeroportul din Buenos Aires.

