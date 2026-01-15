Virgin Australia a surprins din nou iubitorii de animale, anunțând extinderea programului „Pets in Cabin”, care permite câinilor și pisicilor să călătorească alături de stăpânii lor, direct în cabina avionului. Decizia vine după un succes neașteptat al perioadei de testare, care a depășit toate așteptările companiei aeriene.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Zboruri cu animale de companie în cabină: un test devenit fenomen

Virgin Australia a făcut marele pas anul trecut, permițând pasagerilor să își aducă animalele de companie pe anumite zboruri interne. Programul pilot a început în luna octombrie, iar doar în perioada aglomerată a sărbătorilor de iarnă, peste 300 de câini și pisici au zburat în cabină, alături de stăpânii lor.

Deși nu toată lumea a fost încântată de idee — 65% dintre cititorii news.com.au au declarat că nu își doresc să zboare alături de animale — popularitatea programului a crescut rapid, mai ales în rândul familiilor cu animale de talie mică.

Virgin Australia prelungește programul „Pets in Cabin” până în vară

Inițial, testul urma să se încheie luna aceasta. Însă, datorită cererii ridicate, Virgin Australia a decis să prelungească programul până la 30 iunie 2026. Zborurile pet-friendly pot fi rezervate în continuare pe rutele:

Melbourne – Gold Coast

Melbourne – Sunshine Coast

Libby Minogue, Chief Marketing and Customer Operations Officer la Virgin Australia, a declarat că reacțiile au depășit cu mult estimările companiei: „Decizia de a extinde programul Pets in Cabin confirmă cât de important este pentru pasagerii noștri să poată călători alături de animalele lor de companie. Am primit feedback extrem de pozitiv nu doar de la stăpânii de animale, ci și de la pasagerii care zboară fără animale.”

Pisicile, acceptate pe toate zborurile pet-friendly

O altă noutate importantă: începând cu 31 ianuarie, pisicile vor fi acceptate pe toate zborurile din programul „Pets in Cabin”, nu doar pe ruta Melbourne – Sunshine Coast, așa cum se întâmpla anterior. Astfel, proprietarii de pisici au acum mai multă flexibilitate când vine vorba de călătoriile cu avionul.

Cum funcționează zborurile cu câini și pisici în cabină

Dacă îți imaginezi animale plimbându-se liber prin avion, realitatea este mult mai strictă. Siguranța și confortul tuturor pasagerilor sunt prioritare.

Regulile principale sunt clare:

Animalele trebuie să cântărească maximum 8 kg , inclusiv cu tot cu cușcă;

Pe durata zborului, animalul trebuie să stea în cușcă , sub scaunul din față;

Cușca este așezată pe un covoraș absorbant;

Nu este permis ca animalul să stea pe scaun sau în brațe.

Câte animale pot fi la bord și unde sunt așezate

Pe fiecare zbor sunt acceptate maximum patru animale de companie, amplasate pe locuri special desemnate: 18A, 18F, 20A și 20F. Compania aeriană subliniază că ceilalți pasageri pot alege ușor locuri aflate la distanță de animalele de companie.

Cât costă să zbori cu animalul de companie

Tariful actual pentru a călători cu un câine sau o pisică în cabină este de 149 de dolari per zbor. Pentru mulți stăpâni, acest cost este considerat rezonabil, mai ales comparativ cu stresul transportului la cală.

Medic veterinar: „Un adevărat game changer pentru stăpânii de animale”

Dr. Katrina Warren, medic veterinar și expert în comportamentul animalelor, spune că extinderea programului este o veste excelentă: „Am primit extrem de multe reacții pozitive de la oameni care au profitat de această oportunitate. Pentru stăpânii de câini mici și pisici, acest program a schimbat complet modul în care pot călători.”

Specialista speră ca succesul testului să deschidă drumul către o implementare la scară largă, în viitorul apropiat.

Sfat important pentru cei care vor să zboare cu animalul

Dr. Katrina Warren recomandă tuturor celor care plănuiesc să zboare cu animalul de companie — sau care intenționează să adopte unul pe care să îl poată lua ușor în călătorii — să îl obișnuiască din timp cu cușca de transport. Un animal relaxat și familiarizat cu spațiul său va face experiența mult mai plăcută, atât pentru el, cât și pentru stăpân.