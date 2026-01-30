Într-un gest emoționant și plin de solidaritate, jucătorii echipei Dinamo București s-au antrenat recent alături de doi pui de cățel, Tony și Chrissy, pentru a susține campania de adopții „Umple golul din viața ta”, derulată de Protecția Animalelor Ilfov. Acești căței, victime ale abandonului, au fost salvați de pe câmp și au avut ocazia să experimenteze pentru prima dată căldura și afecțiunea unui om bun.

Tony și Chrissy au doar trei luni, dar sunt plini de energie, jucăuși și extrem de afectuoși. La baza de antrenament de la Săftica, cei doi au fost întâmpinați cu drag de jucători, iar întâlnirea a fost o ocazie perfectă de a arăta cât de importantă este adopția responsabilă.

Campania ‘‘Umple golul din viața ta’‘ promovează adopțiile

Campania „Umple golul din viața ta” are ca scop găsirea unor familii iubitoare pentru câinii fără stăpân, încurajând oamenii să adopte în loc să cumpere. Dinamo a fost prima echipă care s-a alăturat inițiativei, iar antrenorul Zeljko Kopic se implică constant pentru a promova mesajul adopțiilor.

„Ne dorim ca Tony și Chrissy să găsească familii responsabile cât mai repede. La fel de mult iubite și îngrijite precum cățeii adoptați deja de jucători, aceste suflete minunate așteaptă să schimbe vieți”, transmit reprezentanții campaniei.

Cei interesați de adopția lui Tony și Chrissy sunt invitați să contacteze organizatorii la 0751.235.009 sau prin mesaj direct pe pagina de Facebook. Fiecare adopție poate schimba nu doar viața unui cățel, ci și a unui om care va primi dragoste necondiționată.