Știai că muzica nu e doar pentru oameni? La fel ca noi, și animalele de companie simt efectele unei melodii potrivite. Mulți stăpâni de animale folosesc deja muzica pentru a-și calma prietenii blănoși, iar studiile arată că poate reduce stresul, anxietatea și agitația atât la câini și pisici, cât și la animale mai mari.

Ce tip de muzică le face bine animalelor

Dr. Vinod Sharma, CEO și Director al DCC Animal Hospital, explică pentru indianexpress.com că animalele se relaxează atunci când ascultă muzică optimistă. „Chiar și atunci când nu ești acasă și pui muzică, animalele o apreciază și se liniștesc”, spune medicul veterinar.

Secretul însă nu e doar să dai drumul la orice melodie. „Dacă începi să bați la tobe tare, nu vei obține efectul dorit”, adaugă Dr. Sharma. Cele mai bune rezultate vin de la piese cu tempo lent, ritm simplu și fără percuție puternică. Muzica clasică, soft rock-ul, sunetele blânde de flaut sau chiar reggae-ul calm sunt alegeri excelente.

Studiile arată efecte reale

Un studiu cu peste 150 de câini a arătat că ascultarea muzicii de pian special compuse pentru relaxare reduce semnele de stres: mai puțină mișcare agitată, mai puțin gâfâit. La adăposturi sau clinici veterinare, câinii care ascultau muzică clasică se odihneau mai mult și lătrau mai puțin. În schimb, piesele metal sau ritmurile rapide și zgomotoase îi făceau mai agitați.

Pisicile reacționează similar: muzica clasică le încetinește respirația și ritmul cardiac, semn clar de relaxare.

Animalele mari, precum vacile, se calmează și ele ascultând melodii lente și line. „Nu doar că se liniștesc, dar crește și producția de lapte, iar atmosfera în grajd devine mai plăcută”, confirmă Dr. Sharma.

Și la zoo, muzica clasică ajută animalele precum elefanții sau gorilele să devină mai puțin agresive și să reducă comportamentele repetitive cauzate de stres.

Muzica personalizată pentru animale

Fiecare animal e diferit. Sunetele puternice sau melodiile cu energie mare pot crește stresul, iar audiobooks sau vorbirea umană nu ajută prea mult, pentru că animalele rămân atente la voce în loc să se relaxeze.

De aceea, unii experți creează muzică special pentru anumite specii, adaptând tempo-ul și tonalitatea la auzul și ritmurile lor naturale. Această muzică „personalizată” elimină sunetele deranjante și accentuează tonurile care îi liniștesc.

Cum poți să-ți relaxezi animalele acasă

Pentru stăpânii de animale, muzica reprezintă o metodă simplă și fără efort de a calma animalele, mai ales în timpul călătoriilor, furtunilor sau în locuri zgomotoase. Playlist-ul poate include:

Muzică clasică lentă

Soft rock relaxant

Reggae liniștit

Așadar, data viitoare când pisica sau câinele tău pare anxios, neliniștit sau speriat, pune-le câteva piese clasice sau un reggae blând. Vei vedea cum se liniștesc și cum se bucură de muzică… chiar și cu lăbuțele!