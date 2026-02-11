Un nou studiu realizat de American Heart Association (AHA) arată că proprietarii de câini au un risc mai scăzut de deces din cauze cardiovasculare și beneficii evidente pentru sănătatea inimii. În timp ce luna februarie marchează Luna Sănătății Inimii, dovezile științifice confirmă că prezența unui cățel în viața noastră poate fi mai mult decât reconfortantă – poate fi și benefică pentru inima noastră.

Studiul care leagă câinii de sănătatea inimii

Cercetarea publicată în jurnalul Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes al AHA arată că proprietarii de câini au avut un risc cu 24% mai mic de deces din orice cauză și un risc cu 31% mai mic de deces din cauza infarctului sau accidentului vascular cerebral.

AHA a emis o declarație științifică oficială, concluzionând că proprietatea unui câine este probabil asociată cu un risc scăzut de boli cardiovasculare. Deși animalele de companie nu înlocuiesc îngrijirea medicală, acestea pot sprijini sănătatea inimii prin activitate fizică regulată, reducerea stresului și menținerea unor rutine zilnice mai sănătoase, notează Pet Food Industry.

Cum câinii sprijină sănătatea cardiovasculară

Potrivit AHA și Centers for Disease Control and Prevention, interacțiunea regulată cu animalele de companie, cum ar fi plimbările sau joaca cu câinele, a fost asociată cu:

Reducerea tensiunii arteriale

Îmbunătățirea nivelului colesterolului

Control mai bun al glicemiei

Reducerea stresului și anxietății

Un sondaj realizat de AHA în 2022 a arătat că 95% dintre proprietarii de animale se bazează pe prietenul lor blănos pentru reducerea stresului.