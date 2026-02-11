HEALTHY LIFE

STUDIU | Câinii îți protejează inima: De ce prezența unui cățel reduce riscul de boli cardiovasculare

Claudiu Surmei 11 februarie 0 comentarii
Stăpânul îmbrățișează câinele FOTO: Unsplash

Un nou studiu realizat de American Heart Association (AHA) arată că proprietarii de câini au un risc mai scăzut de deces din cauze cardiovasculare și beneficii evidente pentru sănătatea inimii. În timp ce luna februarie marchează Luna Sănătății Inimii, dovezile științifice confirmă că prezența unui cățel în viața noastră poate fi mai mult decât reconfortantă – poate fi și benefică pentru inima noastră.

Studiul care leagă câinii de sănătatea inimii

Cercetarea publicată în jurnalul Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes al AHA arată că proprietarii de câini au avut un risc cu 24% mai mic de deces din orice cauză și un risc cu 31% mai mic de deces din cauza infarctului sau accidentului vascular cerebral.

AHA a emis o declarație științifică oficială, concluzionând că proprietatea unui câine este probabil asociată cu un risc scăzut de boli cardiovasculare. Deși animalele de companie nu înlocuiesc îngrijirea medicală, acestea pot sprijini sănătatea inimii prin activitate fizică regulată, reducerea stresului și menținerea unor rutine zilnice mai sănătoase, notează Pet Food Industry.

Cum câinii sprijină sănătatea cardiovasculară

Potrivit AHA și Centers for Disease Control and Prevention, interacțiunea regulată cu animalele de companie, cum ar fi plimbările sau joaca cu câinele, a fost asociată cu:

  • Reducerea tensiunii arteriale
  • Îmbunătățirea nivelului colesterolului
  • Control mai bun al glicemiei
  • Reducerea stresului și anxietății

Un sondaj realizat de AHA în 2022 a arătat că 95% dintre proprietarii de animale se bazează pe prietenul lor blănos pentru reducerea stresului.

  Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

