Animalele de companie chiar ne fac mai sănătoși? Oamenii de știință rup tăcerea despre beneficiile reale ale câinilor și pisicilor în viața noastră

Deși există dovezi că animalele de companie sunt excelente în combaterea singurătății și stimularea activității fizice, alte presupuse beneficii ar putea să nu fie atât de înrădăcinate în știință pe cât cred unii.

Cât de benefice sunt animalele de companie

Câinele e numit cel mai bun prieten al omului. Este o evaluare care se bazează adesea pe comportamentul său: loialitatea, dragostea și dorința de a ne face pe plac.

Printre cele mai acceptate beneficii pentru sănătate ale deținerii de animale se numără faptul că tovărășia lor „poate proteja oamenii de ravagiile singurătății”, susține Alan Beck, profesor de ecologie animală și director al Centrului pentru Legătura Om-Animal de la Universitatea Purdue din Indiana (SUA).

Aceste avantaje sunt reflectate într-un sondaj al Asociației Americane de Psihiatrie, care a dezvăluit că 86% dintre proprietari consideră că animalele lor de companie au un impact în mare parte pozitiv asupra sănătății lor mintale; aproximativ 90% consideră animalul ca fiind un membru al familiei.

Însă înțelegerea modului în care animalele de companie contribuie la sănătatea mintală și bunăstarea stăpânilor lor este un subiect dezbătut de cercetători. Deși majoritatea academicienilor sunt de acord că anumite beneficii sunt bine stabilite, altele pot să nu fie atât de înrădăcinate în dovezi științifice pe cât cred unii.

O sănătate cardiovasculară și mintală mai bună datorită animalelor de companie

Printre beneficiile dovedite se numără faptul că interacțiunile dintre animalul de companie și proprietar pot îmbunătăți calitatea vieții. Cercetările arată că joaca îmbunătățește starea de spirit, ajută copiii cu probleme de dezvoltare, reduce nivelul de stres și crește nivelul de activitate fizică, potrivit Asociației Americane a Inimii.

Există, de asemenea, un consens larg cu privire la beneficiile pentru sănătatea mintală care vin din conectarea frecventă cu o altă ființă vie: „A avea o persoană confidentă care nu judecă poate servi la atenuarea efectelor stresului”, explică Nancy Gee, profesor de psihiatrie și directoare a Centrului pentru Interacțiunea Om-Animal de la Universitatea Virginia Commonwealth.

Animalele pot, de asemenea, să îmbunătățească performanța academică a stăpânilor. „În două studii separate (unul cu copii cu vârste cuprinse între șase și opt ani, celălalt cu studenți), interacțiunea cu un câine a crescut funcția executivă, adică un grup de procese care ne permite să planificăm și să ne concentrăm pe sarcini”, spune Gee.

Rezultate îmbunătățite pentru vârstnici, cei cu afecțiuni medicale

Totodată, s-a demonstrat că deținerea de animale ajută o gamă largă de persoane, inclusiv pe cele cu afecțiuni mintale. Un studiu publicat de Asociația Americană de Psihologie a constatat că patrupedele de terapie sunt deosebit de utile în reducerea simptomelor precum lipsa de atenție și diminuarea abilităților sociale legate de tulburarea de deficit de atenție/hiperactivitate (ADHD) la copii. Altă cercetare a arătat cum mângâierea unui animal poate ameliora simptomele de anxietate și crește comportamentele sociale ale copiilor cu autism.

Merită menționat și faptul că unii adulți în vârstă pot beneficia de pe urma animalelor de companie: „Confortul pe care îl oferă deținerea de animale este deosebit de important pentru cei care au mai puține relații apropiate cu prietenii și familia, cum ar fi adulții în vârstă”.

Când beneficiile sunt supraevaluate

În ciuda unor astfel de beneficii dovedite, există cazuri în care deținerea unui animal de companie poate primi mai multă recunoaștere decât merită.

„Dovezile științifice privind beneficiile pentru sănătate ale deținerii de animale de companie sunt, în general, mai mixte decât cred eu că sunt percepute în general de public”, a precizat Megan Mueller, profesor asociat de interacțiune om-animal la Școala de Medicină Veterinară Cummings de la Universitatea Tufts.

De exemplu, Hal Herzog, profesor emerit de psihologie la Universitatea Western Carolina, spune că persoanele cu animale de companie nu au dovedit că s-au descurcat mai bine în timpul pandemiei, așa cum credeau unii, și că nicio cercetare nu a demonstrat că „proprietarii de animale de companie sunt mai fericiți decât cei fără”.

Probabil că cel mai frecvent supraestimat beneficiu al deținerii de animale de companie este impactul asupra persoanelor care suferă de depresie clinică. În analiza a 30 de studii, Herzog spune că a descoperit că 18 dintre acestea nu au arătat „nicio diferență” în ratele de depresie între proprietarii de animale și cei care nu le dețin.

„Deținerea de animale de companie nu este un predictor deosebit de fiabil al simptomelor depresive”, susține Mueller.

Compatibilitate stăpân-animal

Un lucru asupra căruia cercetătorii sunt de acord, însă, este că oamenii trebuie să aleagă animalul potrivit. Megan Mueller subliniază că beneficiile pentru sănătate ale deținerii unui animal de companie sunt probabil determinate de modul de interacțiune dintre proprietar și animal.

Atunci când alegi un animal de companie, Mueller recomandă luarea în considerare a unor aspecte precum tipul de activități pe care le desfășori, costul și accesibilitatea, scopurile și obiectivele fiecăruia și timpul petrecut îngrijindu-l.

„Dacă îți plac drumețiile, poate că te-ai potrivi cu un câine energic” (cum ar fi Border Collie, Boxer sau Jack Russell Terrier). Dar dacă preferi să stai pe canapea, s-ar putea să te potrivești mai bine cu un câine mai puțin energic, o pisică sau un cobai”.