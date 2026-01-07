Schimbă viața câinilor din adăpost, chiar dacă nu îi poți adopta. Devino foster ASPA și oferă-le o șansă reală la un viitor mai bun

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București (ASPA) recomandă adopțiile temporare prin programul „Foster pentru adopție”. Proiectul oferă câinilor din adăpost un mediu bun chiar și atunci când adopția definitivă nu este posibilă. Prin acest program al ASPA, adoptatorii temporari pot contribui la creșterea câinilor până când animalul merge, definitiv, la o familie.

Cum adopți temporar un câine, potrivit ASPA

Pentru a intra în programul „Foster pentru adopție”, ține cont de acești pași:

accesezi site-ul ASPA și completezi formularul pentru programul Foster;

ASPA te va contacta pentru o discuție;

semnezi contractul de foster;

câinele ajunge la adoptatorul temporar.

Reprezentanții ASPA pun la dispoziție hrană și serviciile medicale, pe tot parcursul programului, iar perioada de foster se stabilește în funcție de timpul adoptatorului temporar.

Programul „Foster pentru adopție” este propus de ASPA și votat în Consiliul General al Municipiului București, în 2025. Capitala a devenit, astfel, primul oraș din țara noastră cu program legal de foster pentru câini.

Foster pentru animalele cu probleme

Programul se adresează mai ales câinilor cu comportament dificil, timizi sau cu traume anterioare, care necesită susținere individuală, crescând astfel considerabil șansele unei adopții definitive. Prin implicarea directă în procesul de pregătire a acestor animale pentru adopție, le oferi o șansă la reintegrare socială și reduci riscurile de eșec.

Pe lângă beneficiile privind bunăstarea animalelor, programul contribuie și la optimizarea resurselor. Prin „Foster pentru adopție” scade numărul de câini din adăposturi, se diminuează riscul supraaglomerării, scade incidența îmbolnăvirilor și curățenia. Toate acestea duc la o reducere considerabilă a cheltuielilor cu întreținerea spațiilor.

Ce obligații are persoana care adoptă temporar un cățel

trebuie să asiguri apă, adăpost, îngrijire zilnică;

să prezinți câinele la controale veterinare, programate de ASPA;

să nu înstrăinezi, abandonezi sau utilizezi câinele în scopuri comerciale;

să ai grijă ca animalul să nu se piardă sau să nu fie furat. Plimbi câinele doar cu lesă;

să informezi imediat ASPA despre orice problemă de sănătate sau comportament a câinelui, accident sau pierdere;

să permiți verificarea condițiilor de întreținere de către reprezentanții ASPA

să trimiți poze/video și informări săptămânale sau la cererea angajaților ASPA despre starea și evoluția animalului până la terminarea perioadei de foster (sunt necesare pentru promovarea animalului spre adopție);

să promovezi animalul pentru adopție, iar dacă vei găsi o persoană interesată în vederea adopției, să o puni în legătură directă cu ASPA, pentru întocmirea procedurilor legale privind adopția finală;

dacă ții patrupedul în curte, trebuie să te asiguri că aceasta este securizată și animalul nu poate evada; în cazul în care schimbi locuința câinelui din diferite motive, ești obligat să anunți ASPA.

