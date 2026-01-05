De mult timp, companiile de tehnologie promovează camerele pentru animale ca pe o metodă de a afla ce face blănosul tău atunci când nu ești acasă. Vex, un nou robot pentru animale de companie lansat săptămâna aceasta la CES, duce lucrurile un pas mai departe: urmărește animalul prin casă, filmează fiecare mișcare și folosește inteligența artificială pentru a crea videoclipuri amuzante.

Design compact și prietenos pentru orice animal

Vex este o sferă mică, albă, cu membre scurte și adorabile, urechi și accesorii disponibile în mai multe culori. Este suficient de compact pentru a fi ținut în palmă, deci va fi mai mic decât majoritatea animalelor pe care le vei filma, de la pisici jucăușe la câini energici, notează The Verge.

Urmărirea și filmarea animalului de companie în mod inteligent

Robotul este suficient de autonom pentru a urmări pisica sau câinele prin casă și chiar pentru a interacționa cu el. Folosește recunoaștere vizuală pentru a identifica fiecare animal și filmează din perspective joase, apropiate de nivelul ochilor patrupedului tău. La finalul zilei, robotul editează automat materialul pentru a crea povești în mișcare și videoclipuri amuzante, gata de împărtășit pe rețelele sociale.

Aura: companionul robotic pentru oameni

Pe lângă Vex, FrontierX a prezentat și Aura, un robot sferic mai mare, cu un ecran circular în loc de față. Aura este gândit mai mult ca un companion pentru oameni, capabil să citească limbajul corporal și expresiile faciale pentru a înțelege starea de spirit a utilizatorului. La fel ca Vex, poate să te urmărească prin casă și să poarte conversații folosind inteligența artificială avansată.

Atât Vex, cât și Aura sunt încă în fază de dezvoltare. FrontierX este într-un stadiu timpuriu și nu are încă un site web funcțional, ci doar o pagină de Instagram minimală. Compania promite că va începe precomenzile pentru roboți în următoarele șase luni, deși nu a dezvăluit încă prețul pentru niciunul dintre ei.