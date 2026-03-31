Topoloveni a ales în 2019 un sistem de gestionare a câinilor fără stăpân care promitea „soluții” și control. După șase ani și cinci luni, rezultatele nu mai sunt doar intenții: cifrele arată o realitate dură și costisitoare.

Costuri enorme și rezultate dezamăgitoare

Potrivit Asociației Dreptate pentru Animale, până la finalul anului 2025 au fost capturați 1.285 de câini, iar alți 157 au fost tranchilizați și lăsați pe câmp, fără să mai fie găsiți. Dintre câinii capturați, 760 au fost eutanasiați, iar doar 299 au mai ieșit vii din adăposturi. În paralel, datele despre pisici rămân neclare.

Sistemul a costat 1.511.623 lei din bani publici, însă prevenția – partea esențială pentru reducerea fenomenului – aproape că nu există. În 2024 și 2025, prin acest mecanism, au fost sterilizați doar 8 câini și 19 pisici. Comparativ, între 2012 și 2019, înainte de adoptarea acestui sistem, 2.210 animale au fost sterilizate gratuit, dintre care aproximativ 1.700 câini, reducând semnificativ problema animalelor fără stăpân.

Un mecanism care repetă aceleași greșeli

Documentele primăriei arată că în 9 din 12 acțiuni de capturare din 2025 s-au folosit mașini neautorizate ANSVSA, iar soarta pisicilor capturate rămâne neclară. Această abordare conturează un tipar repetitiv: capturare – adăpost – eutanasie, fără o strategie reală de prevenție.

Asociația Dreptate pentru Animale atrage atenția: „Întrebarea nu mai este dacă există o problemă. Întrebarea este ce alegem să susținem mai departe: un mecanism care produce aceleași rezultate sau o abordare bazată pe sterilizare, responsabilitate și control real al fenomenului.”

Topoloveni se confruntă astfel cu o dilemă: să continue un sistem costisitor, care nu rezolvă problema, sau să investească în prevenție și astfel să reducă numărul animalelor fără stăpân și să salveze vieți.