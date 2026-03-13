Situația câinilor din adăpostul Uzunu continuă să stârnească reacții puternice în rândul voluntarilor și al activiștilor pentru protecția animalelor. După o intervenție amplă pentru scoaterea patrupedelor pentru care au fost emise ordine de plasare, președinta Protecției Animalelor Ilfov, Hilde Tudora, susține că salvarea celorlalți câini depinde în mare măsură de adopții.

Situația câinilor din adăpostul Uzunu

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Hilde Tudora anunță că toți câinii pentru care a fost emis ordin de plasare au fost scoși din adăpostul ASPA IVETS din Uzunu. Aceasta a explicat că procesul a implicat mobilizarea mai multor voluntari, care au muncit ore în șir pentru transportarea animalele și rezolvarea formalităților necesare.

Potrivit Hildei Tudora, în cursul zilei a participat și colegul ei, Decebal, care a ajutat la transportul animalelor. Voluntarii au lucrat de dimineața până seara pentru a scoate câinii din adăpostul groazei.

Hilde Tudora speră la o schimbare în România

Președinta Protecției Animalelor Ilfov a transmis că voluntarii implicați sunt epuizați după această intervenție. Unii au resimțit oboseala fizică acumulată în urma muncii intense, în timp ce alții sunt afectați emoțional de situația dificilă în care se află animalele. Hilde Tudora speră ca patrupedele salvate să ajungă în siguranță și ca această situație să devină un punct de plecare pentru schimbări reale în sistemul de protecție a animalelor.

În același timp, Hilde Tudora a atras atenția că în adăpostul de la Uzunu se află încă un număr foarte mare de câini. Ea a făcut un apel public pentru ca situația lor să fie făcută cunoscută cât mai multor oameni. Singura soluție reală pentru salvarea acestor animale rămâne adopția.

Apel pentru salvarea animalelor

„Uzunu. Toți câinii pentru care s-a emis ordin de plasare au fost scoși din adăpost. Azi, a fost rândul colegului meu Decebal să meargă acolo să ajute. La fel, a cărat de dimineața până seara.

Suntem epuizați. Unii fizic, alții psihic. Tot ce-mi doresc e ca animalele scoase să fie bine. Iar acest moment să fie unul de REFORMĂ. Noi, Ilfovul, am ajutat cu absolut tot ce am putut. Băieți la cărat/manipulat, fete în teren la acte, sprijin în găsirea transportului.

România nu mai poate trece prin așa ceva. Noi nu mai putem trece prin așa ceva. Asemenea crize și atrocități nu trebuie să existe.

Mai sunt câini acolo. Extrem de mulți. Vă rog din suflet, vorbiți peste tot despre acest caz! Acei câini pot fi salvați doar prin adopție!”, este mesajul postat de Hilde Tudora în mediul online.

