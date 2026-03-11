O amplă acțiune de salvare a avut loc miercuri, 11 martie, în județul Ilfov, unde 151 de câini au fost scoși din adăpostul ASPA IVETS din Uzunu, în urma unei intervenții coordonate de Protecția Animalelor CJ Ilfov. Operațiunea a fost anunțată de Hilde Tudora, președinta instituției, care a descris efortul depus de colegii săi pentru salvarea animalelor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

O zi întreagă de muncă pentru salvarea câinilor de la Uzunu

Potrivit Hildei Tudora, colegii săi, Cătălin și Andrei, au început intervenția încă de la ora 07:00 dimineața. La mai bine de 12 ore de la startul operațiunii, salvatorii sunt încă pe teren, lucrând pentru a scoate animalele din adăpostul groazei.

Transportul câinilor nu a fost deloc ușor. Animalele au fost cărate în brațe, pentru a fi scoase în siguranță din adăpost.

„Pe toți i-au cărat în brațe. Amândoi sunt rupți de spate, dar pentru ei nu asta contează”, a transmis Hilde Tudora.

„Uzunu

151 de câini au fost scoși de acolo.

La 07:00 s-au pus în mișcare. E 19:30 și ei încă sunt acolo.

Pe toți i-au cărat în brațe. Amândoi sunt rupți de spate, dar pentru ei nu asta contează.

Sunt angajați la stat.

Sunt colegii mei.

Sunt băieți EXTRAORDINARI. Extraordinari de buni și de umani.

Statul eșuează de multe ori. Dar, pe alocuri, sunt și oameni MARI la stat.

Cătă și Andrei.”, este mesajul postat de Hilde Tudora pe rețelele sociale.

Vezi și Odin, prima pisică psiholog din România. Felina participă la ședințe de terapie și îi ajută pe pacienți să scape de stres și anxietate

Scandalul adăpostului din Uzunu escaladează. Se cere demiterea președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu: „Domnule prim-ministru Bolojan, în România anului 2026, adăposturile pentru câini au devenit locuri ale cruzimii”