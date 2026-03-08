Trei căței au fost găsiți abandonați lângă o ghenă de gunoi din orașul Dej. Incidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere, care arată cum proprietarul, de meserie taximetrist, transportă puii cu mașina până lângă platforma de colectare a deșeurilor, iar soția lui coboară cu animalele într-o plasă, lăsându-le în ghenă.

Și-au abandonat cățeii la ghenă

Gestul este cu atât mai șocant cu cât în Dej se organizează periodic campanii gratuite de sterilizare pentru câinii cu stăpân, uneori chiar de trei ori pe an, menite să prevină înmulțirea necontrolată a animalelor și abandonul puilor nedoriți. În loc să profite de aceste inițiative și să prevină apariția cățeilor, cei doi proprietari și-au tratat animalele ca pe deșeuri, potrivit Observator News.

Cazul a ajuns la Poliția Animalelor, care a demarat cercetările. Potrivit legislației, abandonul de animale constituie contravenție și se pedepsește cu amenzi între 3.000 și 12.000 de lei. Voluntarii și organizațiile de protecție a animalelor spun că sterilizarea rămâne cea mai sigură metodă de prevenire a abandonului.

Următoarea campanie de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân din Dej va avea loc în perioada 27-29 martie 2026. Programările se fac la numărul de telefon 0787 273 338. Sterilizarea animalelor de companie este obligatorie, iar nerespectarea acestei reguli poate atrage amenzi de până la 10.000 de lei!

