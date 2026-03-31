O femeie a fost atacată de un lup în centrul orașului Hamburg, în apropierea unui magazin IKEA. Acesta a fost primul atac înregistrat de când specia a fost reintrodusă în Germania, la finalul anilor 1990, potrivit Mediafax.

Femeia a fost atacată după ce a încercat să ajute lupul ce părea dezorientat și se lovise repetat de un perete de sticlă. Animalul a mușcat-o de față, fugind de la fața locului. Ulterior, animalul a fost capturat de autorități.

Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi transportată la spital pentru suturi, fiind externată în aceeași zi. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului lupului.

Agenția Federală pentru Conservarea Naturii din Germania susține că acesta este primul astfel de caz înregistrat de la reintroducerea lupilor în fauna Germaniei, în 1998.

După ce au fost aproape exterminați în secolul al XIX-lea, lupii au revenit în Germania, populația acestor animale crescând semnificativ.

În prezent există peste 200 de haite în țară, parte a unei reveniri ample la nivel european, unde se estimează că trăiesc peste 21.500 de exemplare.

În 2022, poneiul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a fost ucis în urma unui astfel de atac, fapt ce a determinat executivul de la Bruxelles să ceară relaxarea legislației de conservare.

