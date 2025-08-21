Copiii care au ajutat la prinderea bărbatului care l-a ucis pe Pietricel, recompensați de Primăria Râșnov: „Au dat dovadă de un curaj extraordinar prin gestul lor”

Acces gratuit timp de un an la cele mai frumoase evenimente din oraș și la Dino Parc Râșnov, este recompensa propusă de Primăria orașului Râșnov pentru copiii care au ajutat la prinderea bărbatului care a omorât, zilele trecute, o pisică. Gestul curajos al minorilor, care l-au închis pe infractor în ghena de gunoi, de unde a fost apoi ridicat de polițiști, a impresionat comunitatea râșnoveană.

Gestul copiilor, aplaudat de orașul Râșnov

„Copiii au dat dovadă de un curaj extraordinar prin gestul lor. Ne-au arătat că binele și responsabilitatea nu țin de vârstă, ci de inimă și de valorile cu care creștem. Ei au reușit să salveze cumva pisica din mâinile bărbatului și să alerteze autoritățile. Din păcate, în urma rănilor suferite, pisica nu a supraviețuit, dar curajul acestor copii este demn de remarcat. Individul în cauză, la câteva ore, s-a întors la locul faptei. Atunci copiii l-au închis în ghiena de gunoi și au alertat poliția”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Râșnov, Răzvan Iancu, potrivit Radio România Brașov FM.

La rândul său, edilul orașului, Horia Motrescu, a apreciat isprava minorilor și a transmis, pe pagina de Facebook a Primăriei Râșnov, că „acești micuți ne-au arătat că binele și responsabilitatea nu țin de vârstă, ci de inimă și de valorile cu care creștem”.

Cu această ocazie, primarul a mărturisit că dorește să instituie o nouă tradiție în Râșnov: în fiecare an, comunitatea să pemieze gesturi de curaj, solidaritate și spirit civic.

Pietricel a avut o moarte cruntă

Amintim că duminică, la Râșnov, un incident cutremurător a zguduit comunitatea iubitorilor de animale. Pietricel, un motănel cu trei picioare, cunoscut pentru blândețea lui, a căzut victimă cruzimii unui individ abia ieșit din închisoare. Bărbatul l-a prins, l-a înghesuit într-un rucsac și l-a dus la ghena unor blocuri, unde l-a lovit cu piciorul până l-a umplut de sânge.

Strigătele de ajutor ale pisoiului au fost auzite de un grup de copii. Aceștia l-au confruntat pe agresor și au reușit să-l alunge. Pietricel a fost dus de urgență la spitalul veterinar, între viață și moarte. Cu răni grave la cap, un plămân deplasat, un ochi compromis și intubat, pisoiul s-a zbătut ore întregi și, din păcate, a murit.