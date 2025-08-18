Pietricel, pisoiul cu trei picioare, ucis cu cruzime în Râșnov: Copiii au fost eroii care au încercat să-l salveze

Duminică, la Râșnov, un incident cutremurător a zguduit comunitatea iubitorilor de animale. Pietricel, un pisoi cu trei picioare, cunoscut pentru blândețea lui, a căzut victimă cruzimii unui individ abia ieșit din închisoare. Bărbatul l-a prins, l-a înghesuit într-un rucsac și l-a dus la ghena unor blocuri, unde l-a lovit cu piciorul cu o brutalitate inimaginabilă.

Curajul copiilor

Strigătele disperate ale pisoiului au fost auzite de niște copii, care au avut curajul să intervină. Ei l-au confruntat pe agresor și au reușit să-l alunge. Un băiat de doar 8-9 ani a ridicat în brațe pisoiul sângerând, cerând ajutor cu toată puterea. Imaginile și trăirile din acele momente vor rămâne adânc întipărite în sufletul copiilor care au fost martori la un act de o cruzime de neconceput.

Pietricel a fost transportat de urgență la spitalul veterinar, între viață și moarte. Cu răni grave la cap, plămân deplasat, un ochi compromis și intubat, pisoiul s-a zbătut ore întregi. Din păcate, noaptea trecută, trupul lui firav nu a mai rezistat.

Întrebarea care doare: se va face dreptate?

Acest caz nu este doar o tragedie pentru iubitorii de animale, ci ridică o întrebare dureroasă: se va aplica legea care pedepsește cruzimea față de animale cu închisoarea? Poliția are probe clare: filmări, martori și rucsacul plin de blană în care a fost transportat Pietricel. Rămâne de văzut dacă justiția va răspunde așa cum societatea așteaptă.

Dincolo de oroarea trăită, din această poveste răsare și o rază de speranță: curajul copiilor. Ei au demonstrat că umanitatea poate învinge frica, că empatia și compasiunea pot salva vieți. Deși Pietricel nu a mai supraviețuit, gestul lor rămâne un exemplu pentru toți: indiferența nu este o opțiune.

Pietricel a plecat, dar memoria lui ar trebui să devină un strigăt colectiv împotriva cruzimii. Iar eroismul copiilor de la Râșnov este dovada că viitorul poate fi mai bun, atâta timp cât alegem să ne implicăm.

