Indignare în Râșnov: Recidivistul care a ucis în bătaie o pisică rămâne liber

După ce polițiștii l-au reținut 24 de ore pe bărbatul din Râșnov care a ucis în bătaie o pisică, procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești a decis că acesta trebuie judecat în libertate, notează Rador.

În opinia conducătorului anchetei, acesta nu reprezintă un pericol public, deși este un recidivist eliberat condiționat și mai este cercetat și într-un dosar în care este acuzat de distrugere sau incendiere. Individul a dat foc unei ghene de gunoi pentru a ucide mai multe pisici care se aflau în aceasta, potrivit martorilor din Râșnov.

Tudor Plugaru, fostul stăpân al lui Pietricel, pisoiașul cu trei lăbuțe ucis în bătaie de bărbatul cercetat este extrem de nemulțumit și îngrijorat de decizia procurorului.

Apreciez faptul că Poliția Râșnov a cerut arestarea preventivă a făptuitorului și nu înțeleg unde și pe ce considerente alte instanțe au hotărât contrar. Din câte știu, persoana are antecedente penale și este eliberată condiționat. Condiționat de ce? De o bună purtare publică, bănuiesc. Ori asta nu s-a întâmplat. Poliția Râșnov știe acest lucru și a cerut arestarea lui. De ce mai departe nu s-au luat în considerare aceste aprecieri ale poliției? – Tudor Plugaru.

Bărbatul cercetat în acest caz a luat motanul, l-a băgat într-un rucsac și l-a maltratat. Individul a fost observat de doi copii, de 8, respectiv, 10 ani și aceștia l-au determinat să fugă și să-l abandoneze pe Pietricel. În ciuda intervențiilor veterinarilor, pisoiul nu a mai putut fi salvat.

