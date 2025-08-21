Studiu: Stăpânii care nu strâng după câini își pun în pericol animalele și comunitatea

Un studiu realizat de Aberystwyth University arată că stăpânii care nu strâng fecalele câinilor lor ar putea să își neglijeze patrupedele și în alte aspecte ale sănătății. Cercetătorii au analizat mostre de excremente și au descoperit că 20-25% dintre probele lăsate în spații publice conțineau agenți patogeni periculoși, comparativ cu doar 6-12% din cele eliminate responsabil, notează BBC.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Riscuri pentru sănătatea copiilor și comunității

Problema a atras atenția după ce un copil de 8 ani, jucător la echipa de fotbal Croesyceiliog Athletic FC, a ajuns acoperit de excremente de câine în timpul unui antrenament. Antrenorul echipei a declarat că fecalele lăsate pe terenuri și parcuri sunt o „mare problemă” pentru sănătatea copiilor, putând provoca inclusiv boli grave sau chiar orbire.

O problemă în creștere în sezonul rece

Organizația Keep Wales Tidy avertizează că, în lunile de iarnă, cazurile de neglijență cresc considerabil. Potrivit specialiștilor, fenomenul este direct legat de responsabilitatea stăpânilor: cei care își strâng câinii sunt, în general, mai atenți și la vaccinări, deparazitări și alimentație, spre deosebire de cei care își lasă câinii neîngrijiți.

Agenți patogeni periculoși și impact asupra animalelor

Cercetătorii au identificat agenți infecțioși precum neospora, un parazit care afectează bovinele și poate provoca avorturi spontane. Aceștia subliniază că excrementele câinilor nu pun în pericol doar sănătatea oamenilor și a altor animale de companie (pisici, vulpi), ci și întreaga industrie agricolă și zootehnică.

Experiențe directe pe terenuri și plaje

Antrenorii echipelor de fotbal din Țara Galilor spun că problema este una zilnică: înainte de fiecare antrenament, verifică terenul pentru a strânge fecalele lăsate de câini. Situații similare au fost raportate și pe plaje, unde părinții au povestit că au găsit excremente ascunse în nisip, punând în pericol sănătatea copiilor.

Autorități și campanii locale

Consiliul local Torfaen a mobilizat ofițeri de patrulare și a cerut cluburilor sportive să raporteze cazurile de murdărire. Deși există ordine de protecție a spațiilor publice și interdicții pentru câini în locurile de joacă, autoritățile recunosc că este dificil să surprindă stăpânii iresponsabili „în flagrant”.

O chestiune de responsabilitate socială

Potrivit lui Owen Derbyshire, directorul executiv al Keep Wales Tidy, problema nu ține doar de igienă, ci și de cultură și educație civică:

„Trebuie să devină inacceptabil la nivel cultural să lași fecalele câinelui în public. Suntem o națiune de iubitori de animale și responsabilitatea noastră este să avem grijă de ele și de comunitatea în care trăim.”

Citește și:

Paznicul cu blană: Mike, motanul care a păzit Muzeul Britanic timp de 20 de ani

Carnivor obligat vs carnivor facultativ. De ce pisica nu poate trăi fără carne, iar cățelul da. Ce diferențe sunt între cele două tipuri de hrană (VIDEO)